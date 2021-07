Nach etlichen rechtsextremen Skandalen innerhalb der hessischen Polizei hat eine Untersuchungskommission ihren Abschlussbericht vorgelegt. Sie fordert unverzügliche Reformen. Polizeipräsident Ullmann löste nach einem Medienbericht einen Eklat aus.

"Für die Polizei in Hessen ist ein kritischer Moment erreicht", sagte Angelika Nußberger am Montag in Wiesbaden. Die ehemalige Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sitzt einer unabhängigen Kommission vor, die sich mit dem Fehlverhalten und rechtsextremen Äußerungen hessischer Beamter auseinandergesetzt hat - und nun mit ihrem Abschlussbericht zu unverzüglichen Reformen aufruft.

Deutlicher Vertrauensverlust in der Bevölkerung

So solle sich Hessens Polizei erneut und intensiv mit ihrem Leitbild befassen. Anwärterinnen und Anwärter für den Polizeidienst sollen umfassender überprüft werden, ihre Aus- und Fortbildung sollen langfristig gestärkt werden, die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit proaktiv gestaltet werden und die Zuständigkeit innerhalb der Polizei für Fälle polizeilichen Fehlverhaltens soll effizient und kompetent geregelt werden und nach nach außen deutlich machen, dass ihre Untersuchung unabhängig erfolgt.

Die Vielzahl der empörenden und aufsehenerregenden Vorfälle habe zu einem deutlichen Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt, sagte Nußberger. Deshalb sei es nötig, Reformen bei der Polizei anzupacken.

Exempel statuieren

Das müsse so schnell und so nachhaltig getan werden, dass der Neuanfang für alle unmittelbar sichtbar sei. "Hessen muss ein Exempel statuieren und zeigen, dass es den Ehrgeiz hat, im Kampf gegen Rechtsextremismus deutschlandweit eine Vorreiterrolle einzunehmen."

Hintergrund für das Einsetzen der Expertengruppe waren mehrere Fehlverhalten innerhalb der Polizei.

So war das Spezialeinsatzkommando (SEK) des Frankfurter Polizeipräsidiums wegen der Beteiligung von 19 SEK-Beamten an den Chatgruppen aufgelöst – und diese Fälle nur durch Zufall und im Zuge der Ermittlungen gegen einen Polizisten wegen Kinderpornographie entdeckt worden.

Häufung von Skandalen

Affäre um rechtsextreme Polizei-Chats Opposition im Landtag fordert Beuths Rücktritt Als Reaktion auf die Verwicklung von SEK-Beamten in rechten Chatgruppen löste Innenminister Beuth die Einheit in Frankfurt auf und verlegte sie. Der Minister müsse selbst Verantwortung übernehmen und zurücktreten, finden SPD, FDP und Linke. Zum Artikel

Hinzu kam der Umgang der hessischen Polizei mit den mit "NSU 2.0" gezeichneten Drohbriefen gegen Politikerinnen und Frauen mit Migrationsgeschichte; die Whatsapp-Gruppe der Frankfurter Polizei, in der 2018 rechte Inhalte ausgetauscht wurden; verschwundene Schusswaffen und Munition aus der Asservatenkammer des Frankfurter Polizeipräsidiums; die fehlende Notruf-Weiterleitung am Abend der rassistisch motivierten Terroranschlags von Hanau; und die Entlassung von Polizeipräsident Udo Münch, nachdem dieser Informationen nicht an den Innenminister weitergegeben hatte.

Beuth verspricht Unmittelbare Umsetzung der Empfehlungen

Anlässlich dieser Fälle befragte die Kommission "Verantwortung der Polizei in einer pluralistischen Gesellschaft – Die gute Arbeit der Polizeibeamten stärken, Fehlverhalten frühzeitig erkennen und ahnden" in den vergangenen zehn Monaten unter anderem mehr als 70 Frauen und Männer aus der Polizei, der Zivilgesellschaft, Rechtsextremismusexperten, Minderheitengruppen sowie des Journalismus.

Innenminister Peter Beuth sagte nun, dass erste Empfehlungen der Untersuchungskommission schon unmittelbar umgesetzt würden. "Wir haben bereits eine Stabsstelle eingerichtet". Eine neutrale Unternehmensberatung bereite einen Leitbild-Prozess vor, der sich an alle 20.000 Polizeibeschäftigten richten soll.

Das neue Leitbild solle und müsse sich die hessische Polizei selbst geben. "Wir werden gemeinsam sicherstellen, dass der Weg dorthin offen, transparent und im Geiste einer selbstbewussten aber auch selbstkritischen Organisation gestaltet wird", so der Innenminister.

Womöglicher Eklat innerhalb der Kommission

Kurz bevor Beuth den Abschlussbericht vorstellte, ist es nach Informationen der Frankfurter Rundschau (FR) zu einem Eklat gekommen: Landespolizeipräsident Roland Ullmann soll interne Unterlagen mit kritischen Passagen an eine Reihe von Polizistinnen und Polizisten geschickt haben, die die Passagen kommentieren sollten.

Der FR zufolge soll es sich dabei um den vorläufigen Bericht der Kommissionsarbeitsgruppe Datenschutz gehandelt haben. Dieser habe demzufolge die Namen von Informantinnen und Informanten enthalten.

Das habe für Unmut innerhalb der Kommission gesorgt, weil zu befürchten war, dass kritische Stimmen innerhalb des Polizeiapparats bloßgestellt werden könnten. Whistleblower seien aufgefordert worden, Stellung zu ihren Aussagen zu beziehen - und hätten sich unter diesem Druck von einigen ihrer Aussagen distanziert.

Größte Bedrohung der Sicherheit und Demokratie

Der weiter wachsende Rechtsextremismus bei der Polizei, den Spezialeinsatzkommandos und der Bundeswehr sowie auch in den Berufsfeuerwehren sei die größte Bedrohung der Sicherheit und der Demokratie, mahnte der Vize-Vorsitzende der Kommission, Jerzy Montag. "Noch sind es Einzelne und organisierte Minderheiten, aber es gilt, den Anfängen zu wehren."

Der Bund und die Länder seien gegenüber dieser Herausforderung immer noch nicht hinreichend abwehrbereit, sagte der Rechtsexperte und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete.