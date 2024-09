Nahverkehr - Machbarkeitsstudie zur U4-Verlängerung in Frankfurt abgeschlossen

Empfohlen wird eine großteils unterirdische Variante über den Universitätscampus Westend.

Sie schneide im Vergleich zu den beiden Alternativen etwa "in puncto Ökologie und städtebauliches Potenzial mit Abstand am besten ab", so Mobilitätsdezernent Siefert (Grüne) am Mittwoch. Allerdings sei sie wegen des längeren Tunnels auch die teuerste. Die Entscheidung fällt die Stadtverordnetenversammlung. Bis Jahresende soll eine Beschlussvorlage stehen.