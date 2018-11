Nach der Absage der FDP an ein Ampel-Bündnis verdichten sich die Zeichen für eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen. Die Freien Demokraten stimmten sich am Samstag auf eine mögliche Oppositionsrolle ein. Derweil unterstrichen die Grünen ihre gute Zusammenarbeit mit der Union.

Zwei Gewinner der hessischen Landtagswahl, Grüne und FDP, hatten am Samstag zu Parteiversammlungen eingeladen. Beide Parteien halten grundsätzlich einen Schlüssel zur Regierungsbildung in der Hand - allerdings hatte die FDP bereits im Vorfeld ihres Landesparteitags deutlich gemacht, dass sie weder für eine Ampel unter grüner Führung zur Verfügung stehe noch für ein Jamaika-Bündnis.

So wird eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen immer wahrscheinlicher. "Wir haben einen vernünftigen Modus Vivendi in den letzten fünf Jahren gehabt. Wir können uns sehr gut über Inhalte auseinandersetzen", beschrieb Landesvorsitzender Kai Klose am Samstag nach einem kleinen Parteitag der Grünen in Frankfurt die bisherige Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner CDU. Die Entscheidung der FDP respektiere man, die Partei vergebe sich aber "die Möglichkeit zur Mitgestaltung unseres Landes."

Ob es am Ende tatsächlich bei dem Regierungsbündnis bleibe, werde sich erst nach Abschluss der Sondierungsgespräche in der kommenden Woche zeigen. Von ihnen erhoffen sich die Grünen laut Klose weitere Erkenntnisse über "mögliche Schnittmengen und Konfliktpotenziale". Falls die CDU im Anschluss eine Einladung zu Koalitionsverhandlungen ausspreche, seien die Grünen vorbereitet.

Dritter grüner Minister?

Nach dem vorläufigen Endergebnis der Landtagswahl können die Grünen mit knapper Mehrheit die Koalition mit der CDU fortsetzen. Allerdings hatte Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir nach der Wahl betont, die Rahmenbedingungen hätten sich geändert. Das könnte bedeuten, dass die Grünen ein drittes Ministerium für sich reklamieren werden. Sie hatten bei der Wahl auf 19,8 Prozent zugelegt, die CDU dagegen zweistellig verloren.

Am kommenden Montag wollen CDU und Grüne zu einer neuen Gesprächsrunde in Wiesbaden zusammenkommen, bei der es vertieft um inhaltliche Fragen gehen soll. Das sei erneut eine Sondierung, betonten Sprecher der Grünen. Zu förmlichen Koalitionsverhandlungen müsse die stärkste Kraft, die CDU, gegebenenfalls einladen. Allerdings soll es kommende Woche auch noch weitere Treffen zwischen CDU, SPD und FDP geben.

FDP warnt vor den Grünen

Die hessischen Liberalen zogen am Samstag in Hofheim (Main-Taunus) ihre Bilanz der Landtagswahl. Zum Auftakt verteidigte der Landesvorsitzende Stefan Ruppert die Absage der FDP an eine grün geführte Ampel und ein Jamaika-Bündnis.

Es habe ein gutes Sondierungsgespräch mit den Grünen gegeben, sagte Ruppert. Es gebe aber viele Differenzen bei Themen wie Flughafen oder Steuerbelastung. Die FDP sei wegen ihrer Glaubwürdigkeit gewählt worden und stehe zu dem, was sie im Wahlkampf versprochen habe. Die Liberalen hätten zwar gern mitregiert in Wiesbaden, hätten aber zumindest ihr Wahlziel erreicht, mit mehr Abgeordneten in den Landtag einzuziehen.

Ruppert warnte dabei vor den Grünen: Diese seien durch die Wahlen erheblich gestärkt worden und strebten nun eine grüne Politik mit drastischen grünen Inhalten an. Bei dem Landesparteitag hat die Hessen-FDP den Frankfurter Liberalen Thorsten Lieb zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl am 26. Mai bestimmt. Der 45 Jahre alte Rechtsanwalt erhielt 90 Prozent der Stimmen. Er stellte vor dem Parteitag das Eintreten für ein starkes, freies und subsidiäres Europa in Aussicht. Die FDP konnte sich in Hessen auf 7,5 Prozent verbessern und zieht mit elf statt bisher sechs Abgeordneten in den Landtag ein.

