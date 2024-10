Waldeck, Rauschenberg, Wöllstadt, Otzberg, Lindenfels Neue Bürgermeisterin und drei neue Bürgermeister gewählt

In fünf hessischen Kommunen waren die Wahlberechtigten zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. In vier von ihnen wird es einen Wechsel an der Rathaus-Spitze geben.

In diesen drei hessischen Städten und zwei Gemeinden waren die Wahlberechtigten am Sonntag zu Bürgermeisterwahlen aufgerufen. Die Ergebnisse im Überblick: Waldeck

Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf)

Wöllstadt (Wetterau)

Otzberg (Darmstadt-Dieburg)

Lindenfels (Bergstraße) Waldeck: Bürgermeister abgewählt Neuer Bürgermeister von Waldeck: Nicolas Havel Bild © Mareike Schlehahn Im nordhessischen Waldeck wurde Bürgermeister Jürgen Vollbracht (CDU) abgewählt. Er kam auf 23,5 Prozent der Stimmen und unterlag seinem parteilosen Herausforderer Nicolas Havel (unabhängig). Der künftige Bürgermeister Havel erhielt 76,5 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent. Rauschenberg: neue Bürgermeisterin Rauschenbergs neue Bürgermeisterin: Alexandra Klusmann Bild © Patricia Grähling Neue Bürgermeisterin von Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) wird Alexandra Klusmann (SPD). In der Stichwahl kam sie auf 56,7 Prozent der Wählerstimmen. Herausforderer Norman Merkel-Herwig (unabhängig) erhielt 43,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,0 Prozent. Wöllstadt: neuer Bürgermeister Neuer Bürgermeister von Wöllstadt: Markus Schütz Bild © Rahel Schul Die Wetterau-Gemeinde Wöllstadt bekommt einen neuen Bürgermeister: Markus Schütz (FWG). Er kam auf 70,4 Prozent der Wählerstimmen, Gegenkandidat Sascha Baade (Die Partei) auf 29,7 Prozent. Bürgermeister Adrian Roskoni (parteilos) hatte nicht mehr kandidiert. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,5 Prozent. Otzberg: Bürgermeister bestätigt Im Amt bestätigt: Otzbergs Bürgermeister Matthias Weber Bild © Matthias Weber In der Gemeinde Otzberg (Darmstadt-Dieburg) wurde Bürgermeister Matthias Weber (unabhängig) im Amt bestätigt. Er war einziger Kandidat. 88,1 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für eine weitere Amtszeit ihres Bürgermeisters - 11,9 Prozent lehnten eine weitere Amtszeit ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,8 Prozent. Lindenfels: neuer Bürgermeister Neuer Bürgermeister von Lindenfels: Maximilian Klöss Bild © Maximilian Klöss Neuer Bürgermeister von Lindenfels (Bergstraße) wird der bisherige Erste Stadtrat, Maximilian Klöss (unabhängig). Der SPD-Politiker erhielt 78,4 Prozent der Wählerstimmen und erreichte damit im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Die Ergebnisse der Herausforderer: Ricco Pascal Schrot (CDU) kam auf 13,1 Prozent, Norbert Taufertshöfer (unabhängig) auf 8,6 Prozent. Bürgermeister Michael Helbig (unabhängig) war nicht mehr angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,0 Prozent.