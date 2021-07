Hessen lockert weiter: Ab Donnerstag entfällt die Testpflicht für die Innengastronomie, bis zu 25.000 Fans dürfen sich im Stadion tummeln. Noch könnte das für ganz Hessen gelten - doch einige Kreise kratzen am entscheidenden Grenzwert.

"Die Pandemie ist nicht rum", stellte Volker Bouffier (CDU) gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Montag klar. Und doch zeichnet der Ministerpräsident nach den Beratungen des Corona-Kabinetts ein durchaus positives Bild der Lage: Beim Impfen sei man gut unterwegs, die Inzidenzen seien sehr niedrig, die Belastung in den Krankenhäusern gering.

Seit mehreren Wochen habe man die Delta-Variante hier in Hessen, man könne aber noch nicht erkennen, das es es sich auf stationiäre Belegung übertrage. "Das ist die zentrale Botschaft - und das ist auch der Grund, warum man heute auch weitere Erleichterungen beschließen kann", so Bouffier.

Weniger Tests, größere Veranstaltungen

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) stellte der Ministerpräsident die Lockerungen vor. Sie greifen ab kommendem Donnerstag (22. Juli), wenn die bisherige Corona-Verordnung ausläuft. Die Regeln im Überblick:

Gastronomie : Im Innenbereich entfällt die Testpflicht.

: Im Innenbereich entfällt die Testpflicht. Veranstaltungen : Im Innenbereich sind ohne Genehmigung bis zu 750 Personen erlaubt, ab 100 Teilnehmern gilt eine Testpflicht. Im Außenbereich dürfen maximal 1.500 Menschen ohne Genehmigung zusammenkommen, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Bei größeren Veranstaltungen ist weiter eine Genehmigung notwendig.

: Im Innenbereich sind ohne Genehmigung bis zu 750 Personen erlaubt, ab 100 Teilnehmern gilt eine Testpflicht. Im Außenbereich dürfen maximal 1.500 Menschen ohne Genehmigung zusammenkommen, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit. Bei größeren Veranstaltungen ist weiter eine Genehmigung notwendig. Sportveranstaltungen : Ab einer Zuschauerzahl von 5.000 ist eine 50-prozentige Auslastung in Stadien möglich, maximal sind 25.000 Menschen zugelassen.

: Ab einer Zuschauerzahl von 5.000 ist eine 50-prozentige Auslastung in Stadien möglich, maximal sind 25.000 Menschen zugelassen. Übernachtungen : Bei touristischen Übernachtungen muss nur noch bei der Anreise ein negativer Test vorgelegt werden.

: Bei touristischen Übernachtungen muss nur noch bei der Anreise ein negativer Test vorgelegt werden. Tanzveranstaltungen: Es darf weiterhin nur draußen getanzt werden. Die nötige Fläche pro Person wird verkleinert - von zehn Quadratmetern auf fünf.

Die Maskenpflicht in Innenräumen bleibt Al-Wazir zufolge weiter bestehen. Diese angekündigten Lockerungen sollen in allen Kreisen gelten, in denen die Inzidenz unter 35 liegt. Übersteigt ein Kreis den Wert, sollen die bisherigen Einschränkungen wieder greifen.

Allerdings, so erklärte Bouffier: Wenn das Infektionsgeschehen "konkret fassbar" sei, müsse nicht der ganze Kreis lahmgelegt werden. Sprich: Gehen viele der Corona-Fälle zum Beispiel auf eine einzelne Feier zurück, kann der Kreis selbst entscheiden, wie er agiert. Die Verordnung soll bis zum 19. August gelten, dann will das Corona-Kabinett erneut beraten.

Einige Kreise kratzen am Grenzwert

Am Montag lagen alle Kreise in Hessen unter dem Grenzwert von 35 - allzuweit waren die Städte Darmstadt (34,4), Wiesbaden (28,7) und Frankfurt (28,4) davon laut Robert-Koch-Institut aber nicht mehr entfernt. Seit wenigen Wochen ziehen die Werte vielerorts wieder an, auch die landesweite Inzidenz ist von 7,8 Anfang Juli auf 13,6 am Montag gestiegen.

Einen Grund zur Sorge sieht Bouffier darin aber noch nicht. Vor zwei oder drei Monaten hätte man bei diesen Zahlen gejubelt, so Bouffier. Gleichzeitig sehe man, dass die Zahlen auf einem niedrigen Niveau anstiegen. "Das ist alles andere als verwunderlich - wir haben ein Delta-Variante, die ist ansteckender." Entscheidender sei die Situation in den Krankenhäusern. Laut Bouffier werden akutell 59 Infizierte auf den Intensivstationen behandelt, 35 davon werden beatmet. Zur Hochzeit lag die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten bei über 570 Patientinnen.

Virologe warnt vor einseitiger Betrachtung

Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer hatte zuletzt im hr-Interview davor gewarnt, sich nur an dem Ziel zu orientieren, die Krankenhäuser nicht zu überlasten. Das führe dazu, dass man deutlich mehr Infektionen zulasse als bisher. "Das heißt: Ich riskiere, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, primär die Ungeimpften, massiv erkranken können", sagte Stürmer.

"Die vulnerable Gruppe, die übrig bleibt, sind die Kinder und Jugendlichen. Sie werden das ausbaden müssen, weil sie im Moment nicht geimpft werden können." Außerdem riskiere man bei deutlich mehr Infektionen, dass neue Virusvarianten entstünden, gegen die die Impfung schlechter oder gar nicht mehr wirke, erklärte Stürmer.

Schulen sollen mit Präsenzunterricht starten

Für den Schulbetrieb hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bereits angekündigt, dass zum neuen Schuljahr alle Schulformen landesweit im Präsenzunterricht starten werden.

Allerdings sollen mit Blick auf die Reiserückkehrer zur Sicherheit zunächst verschärfte Corona-Regeln gelten. Für die ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres zählen dazu eine erhöhte Corona-Testfrequenz von derzeit zwei auf drei Tests pro Woche und eine Maskenpflicht am Platz während des Unterrichts.

Deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern

Weil nach dem Ende der "Bundesnotbremse" im Juni wieder die Bundesländer für die Corona-Bekämpfung zuständig sind, unterscheiden sich die Beschränkungen von Land zu Land teilweise deutlich. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gilt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 keine Masken- oder Testpflicht mehr in Innenräumen.

Während in vielen Bundesländern auch Bars und Diskotheken ihre Innenbereiche öffnen dürfen, ist Bayern strenger: Dort dürfen Gäste nur drinnen sitzen, wenn es in der Wirtschaft etwas zu essen gibt. Reine "Schankwirtschaften", in denen nur getrunken wird, dürfen nur draußen öffnen.