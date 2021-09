Einige Restaurants, Cafés oder Events könnten bald nur noch für Geimpfte und Genesene offen stehen. Die Landesregierung will am Nachmittag die neuen Corona-Beschlüsse für Hessen bekanntgeben.

Gesundheitsminister Kai Klose (links) und Ministerpräsident Volker Bouffier informieren über die Beschlüsse des Corona-Kabinetts.

Ob das sogenannte 2G-Modell in Hessen kommt oder nicht, steht im Grunde schon fest. Das Corona-Kabinett hat am Montagabend getagt, die Ergebnisse der Sitzung präsentieren Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am heutigen Dienstag ab 15 Uhr in Wiesbaden. Die Pressekonferenz zeigt hessenschau.de im Livestream.

Schon vor dem Treffen des Corona-Kabinetts hatte Bouffier im hr-Sommerinterview in Aussicht gestellt, dass in Hessen das 2G-Modell für Gastronomen, Veranstalter und Friseure eingeführt werden könnte. Gemeint sind Lockerungen für Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Erkrankung genesen sind. Ob nur noch Geimpfte und Genese oder auch Ungeimpfte reingelassen werden, das sollten die Betreiber aber in jedem Fall selbst entscheiden können.

In den betroffenen Branchen ist das 2G-Modell umstritten. Ein Grund für Skepsis: Bei 2G würde man auf viele Kunden verzichten. Zuerst hatte Hamburg 2G eingeführt, auch Baden-Württemberg, Berlin, Bayern und Rheinland-Pfalz denken darüber nach.

Entscheidung über Quarantäne-Entschädigung

In Behörden soll es nach Ansicht des Regierungschefs in Hessen aber beim 3G-Modell bleiben, das auch negativ Getestete einschließt. Bei den Corona-Zugangsregelungen für Ungeimpfte hält Bouffier hingegen die Anwendung von PCR-Tests in bestimmten Bereichen für angebracht.

Geregelt werden sollte im Corona-Kabinett auch die Frage, ob Quarantäne-Entschädigungen für Ungeimpfte wegfallen. Auch hierzu äußerte sich Bouffier bereits im Vorfeld und plädierte dafür, die Rechte von Ungeimpften einzuschränken. "Klar ist: Es gibt nur eine Entschädigung, wenn es für den Betroffenen unvermeidbar war. So steht es bereits im Gesetz. Ich will das nicht überstürzen, aber dem Grundgedanken stimme ich zu", sagte Bouffier dem Handelsblatt (Dienstagsausgabe).

Bislang ersetzt der Staat auch Ungeimpften Verdienstausfälle aus vorbeugender Quarantäne. Doch das will das Land künftig nicht mehr, wenn Betroffene sich schon hätten impfen lassen können. Entsprechende Pläne der Landesregierung hatte Gesundheitsminister Klose dem hr bestätigt. Die aktuelle hessische Corona-Verordnung ist bis zum 16. September befristet.