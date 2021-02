Der Corona-Lockdown wird bis mindestens 7. März andauern. Friseure dürfen schon eine Woche früher wieder öffnen. An den Schulen geht Hessen weiter, als es Kanzlerin Merkel lieb ist.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Lockdown wird verlängert, Friseure dürfen im März öffnen [Audioseite] Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Nicht ob, sondern wie lange und mit welchen Ausnahmen der Lockdown sich noch hinziehen wird: Das war am Mittwoch die Frage vor der Bund-Länder-Videokonferenz zur Corona-Lage. Am Abend gab Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden bekannt: Die derzeitigen Corona-Beschränkungen und Schließungen gelten auch in Hessen noch länger - aber nicht für alle gleich lang.

Der Lockdown wird generell bis 7. März verlängert, für Friseure geht es schneller: Sie dürfen am 1. März wieder öffnen. Eingeschränkte Schulöffnungen mit Wechselunterricht wird es für die Klassen 1 bis 6 noch im Februar geben, gleiches gilt für Kitas. Das Lockdown-Ende für Einzelhandel oder Kultureinrichtungen ist dagegen an einen weiteren deutlichen Rückgang der Neuinfektionen geknüpft.

Hessen wäre gern weiter gegangen

"Wir hätten uns an der einen oder anderen Stelle noch mehr vorstellen können", sagte Bouffier aus hessischer Sicht zu weiteren Öffnungen in der Wirtschaft. Ein "ständiges Rein-und-Raus" aus dem Lockdown dürfe es aber auch nicht geben.

Hier die Gipfel-Beschlüsse und die Pläne Hessens im Einzelnen, über die Bouffier nach fast sechsstündiger Verhandlung mit seinen Amtskollegen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Staatskanzlei berichtete. Das Corona-Kabinett in Hessen wird am Donnerstag noch abschließend beraten.

1. Wie es mit dem Lockdown weitergeht

Die Mitte Dezember verordneten Kontaktbeschränkungen und Schließungen gelten grundsätzlich noch einen weiteren Monat – bis 7. März. "Wir sind auf einem guten Weg. Aber wir sind noch nicht da wo wir hin müssen", sagte Bouffier zur Begründung.

Das Gesundheitssystem sei unter enormen Anstrengungen zwar stabil und die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen eines Monats landesweit von 161 auf 71 zurückgegangen. Grund zur Sorge bereiteten aber die Corona-Mutationen, die in manchen Ländern schwere Folgen hätten. "Niemand kann verantworten, dass hier so etwa passiert", sagte der Regierungschef.

"Ich glaube, sie kommt", sagte Bouffier zur möglichen dritten Welle der Pandemie. Sie gelte es abzuflachen: "Wenn es ungewiss ist, muss man vorsichtig sein." Ein Langzeitperspektive könne die Politik angesichts der Ungewissheiten immer noch nicht geben.

2. Wie die Sonderregelung für Friseure ausfällt

Die Tage der Corona-Mähnen sind gezählt: Hessens Friseure dürfen ihre Geschäfte unter strengen Hygieneauflagen bereits vom 1. März an wieder öffnen. Die Friseurläden hatten wie der Einzelhandel auch Mitte Dezember schließen müssen. Ihr Verband drängt seit Wochen auf Öffnung, zumal die Schwarzarbeit blühe.

3. Wann es für Einzelhandel, Kultur und andere weitergeht soll

Öffnungsschritte wurden hier an das Infektionsgeschehen geknüpft. Der Einzelhandel, Museen, Galerien oder auch Nagelstudios und vergleichbare Anbieter von Dienstleistungen sollen erst wieder loslegen können, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil bei bzw. unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Derzeit erreicht das kein Landkreis und auch keine kreisfreie Stadt in Hessen. Zwei Kommunen liegen unter der 50er-Marke (Stand Mittwoch, 0 Uhr).

Weitere Erleichterungen hätte Hessens sich nach Angaben Bouffier angesichts "großer Verwerfungen" in der Wirtschaft vorstellen können. "Da haben wir uns nicht durchsetzen können", räumte er hinsichtlich eines hessischen Gipfel-Vorschlags ein. Er hatte demnach für den "bedachten Schritt" geworben, Läden ab März unter besonderen Auflagen zu öffnen, damit Kunden sich die Waren auch anschauen können.

Einen Alleingang habe das Land aber auch nicht gewollt. Neben einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber den Nachbar-Bundesländern hätte sonst ein infektionsträchtiger Einkaufstourismus gedroht. Um so wichtiger ist es laut dem Ministerpräsidenten, dass ab sofort die nächsten Überbrückungsgelder beantragt werden könnten. Die Bundesregierung habe rasche Abschlagszahlungen versprochen.

Was für die Schulen und Kitas geplant ist

Das legt Hessen wie die anderen Bundesländer nun in eigener Regie fest. Ab 22. Februar wird es für die Klassen 1 bis 6 Wechselunterricht geben, so wie es Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zu Wochenbeginn schon angekündigt hatte. Eine Hälfte der Klasse wäre dann in der Schule, die andere zuhause zum Distanzunterricht. Am selben Tag, dem 22. Februar, werden auch die Kitas wieder für den eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet.

Kanzlerin Merkel hätte mit solchen Öffnungen vorsichthalber lieber bis März gewartet. "Damit haben wir uns in zwei ganz wesentlichen Bereichen durchsetzen können", betonte Bouffier. Aber Familien und Kinder hätten besonders unter den Einschränkungen gelitten. "Was wir jetzt versäumen, können wir nicht nachholen."

Tests an Schulen und Kitas sollen ausgeweitet werden und für mehr Sicherheit sorgen. Ab Klasse 7 wird es in Hessen allerdings bis Ostern beim Distanzunterricht bleiben. Abschlussklassen werden ohnehin in der Schule unterrichtet.

Warum Bouffier die Impf-Reihenfolge wohl nicht ändern würde

Das Personal von Schulen und Kindergärten könnte möglicherweise in der Impfverordnung eine Gruppe nach oben klettern, also in die Kategorie 2. Das soll entsprechend dem Beschluss der Bund-Länder-Schalte geprüft werden. Derzeit laufen die mangels Dosen schleppenden Impfungen in der Gruppe mit höchster Priorität: Menschen im Alter über 80 und medizinisches Personal.

Bouffier zeigte sich skeptisch. Solange der Impfstoff nicht reiche, "haben wir eine schwierige Debatte". Denn wenn eine Berufsgruppe vorgezogen werde, müssten andere zurückstehen. Und auch andere trügen zurzeit gute Gründe vor, früher geimpft zu werden. Bis Ende März seien für Hessen Impfdosen zugesagt – und Impftermine vergeben.

Wie die Politik weitermacht

Das hessische Corona-Kabinett sollte am Donnerstag um 14 Uhr in Wiesbaden zusammenkommen. Den zuvor von ihm schon angekündigten und von der SPD am Mittwoch noch einmal geforderten Stufenplan für Lockerungen in Hessen werde es dann noch nicht geben, sagte Bouffier auf Nachfrage. Die nächste Bund-Länder-Schalte mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten ist für 3. März geplant.

Weitere Informationen Die Corona-Lage in Hessen Die Zahl der Neuinfektionen ist seit Längerem rückläufig. Für ganz Hessen wurden am Mittwoch 658 zusätzliche Fälle gemeldet, außerdem 67 Todesfälle. Bei einem Wert von 71,7 liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ab einem Wert von 50, so die offizielle Annahme, können Gesundheitsämter die Ansteckungswege nachverfolgen. Der 50er-Wert wird aktuell in zwei Kommunen Landkreisen unterschritten: Die niedrigsten Werte weisen die Stadt Kassel (47,5), der Rheingau-Taunus-Kreis (49,7) und der Kreis Marburg-Biedenkopf (52,2) auf. Die höchsten Werte haben Lahn-Dill (112,9) und Bergstraße (110,2). Alle genannten Werte wurden vom RKI mit Stand Mittwoch, 0 Uhr veröffentlicht. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 10.02.2020, 22.00 Uhr