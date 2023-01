Umweltministerin Hinz (Grüne) rechnet dieses Jahr mit der Gründung von vier Landschaftspflegeverbänden.

Es gebe derzeit 17 dieser Verbände, bei denen Landwirte, Kommunen und Umweltverbände für den Naturschutz zusammenarbeiten, so Hinz am Dienstag. Im Kreis Offenbach stehe eine Gründung an. In den Kreisen Vogelsberg, Fulda und Limburg-Weilburg liefen Gespräche.