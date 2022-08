Die Landesregierung will die Finanzierung der Privatschulen neu regeln.

Eine Evaluation habe gezeigt, dass das bestehende Gesetz der Höhe der Schüler- kosten nicht mehr gerecht werde, sagte Kultusminister Lorz (CDU) am Montag. Das parlamentarische Verfahren für den neuen Gesetzentwurf starte noch in diesem Jahr. Am 1.Januar 2024 soll das Gesetz nach Angaben des Kultusministers in Kraft treten. Dann werde die Höhe der Mittel zur Finanzierung feststehen. Im aktuellen Haushaltsjahr betragen die Zuwendungen des Landes an die Privatschulen 364 Millionen Euro.