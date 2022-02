Der Novavax-Impfstoff gegen Corona könnte eine Alternative für Menschen sein, die Vorbehalte gegen die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna haben. Nun wird der Totimpfstoff auch in Hessen gespritzt. Der Impf-Start läuft aber verhalten an.

In Hessen sind die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax angelaufen (zur Übersicht von Impfstellen in Hessen). Nachdem eine erste Lieferung der Impfdosen am Wochenende eingetroffen sei, habe man einige bereits vor Ort verabreicht, sagte eine Sprecherin des Landkreises Groß-Gerau am Montag. Der Impfstoff stehe in drei Impfstellen des Landkreises in Groß-Gerau, Riedstadt-Wolfskehlen und Rüsselsheim bereit.

Auch in weiteren Kommunen sollten die Impfungen nach einer Liste des Sozialministeriums in diesen Tagen starten. Für ganz Hessen hatte das Ministerium zunächst etwa 108.000 Novavax-Dosen erwartet. Den Angaben zufolge richten sich die entsprechenden Impfangebote insbesondere an Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitsbereich, für die bald eine Impfpflicht gilt.

Die EMA hat nun auch den Impfstoff des amerikanischen Herstellers Novavax zugelassen.

Der Novavax-Impfstoff könnte eine Alternative für Menschen sein, die Vorbehalte gegen mRNA-Impfstoffe haben, die von Biontech/Pfizer und Moderna angeboten werden. Bei mRNA-Impfstoffen liefert die sogenannte Boten-RNA (engl: messenger ribonucleic acid, mRNA) einen Teil der Erbinformation des Virus in die menschlichen Zellen. Die produzieren mit diesen Informationen ein Protein des Erregers, gegen das der Körper Abwehrreaktionen entwickelt.

Der Novavax-Impfstoff basiert hingegen auf einem klassischeren Verfahren. Er besteht aus virusähnlichen Partikeln, die das Spike-Protein des Coronavirus enthalten, sowie einem Wirkverstärker. Er gilt als Totimpfstoff, also als Impfstoff ohne lebende, vermehrungsfähige Krankheitserreger. Allerdings enthalten auch die anderen Impfstoffe keine lebenden Viren.

15 Impfungen im Landkreis Groß-Gerau

Im Landkreis Groß-Gerau wurden bis zum frühen Montagnachmittag nach Angaben der Sprecherin 15 Impfungen verabreicht, insgesamt stünden zunächst 4.500 Impfdosen von Novavax zur Verfügung. Interessenten können sich über eine Terminplattform anmelden oder spontan während der Öffnungszeiten zu den Impfstellen kommen, eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Mit dem neuen Impfstoff sei die Impf-Nachfrage zunächst nicht spürbar gestiegen, sagte die Sprecherin.

Auch im Landkreis Limburg-Weilburg liefen am Montag die Impfungen mit Novavax an. Gemäß den Vorgaben des Landes werde zunächst Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen seien, sagte ein Kreissprecher. Sie können über eine Plattform ihre Termine buchen. "Dies ist im Landkreis Limburg-Weilburg bislang erst vereinzelt geschehen." Erst danach stehe der Impfstoff der breiten Bevölkerung über 18 Jahren zur Verfügung.

Frankfurter Impfzentrum Messe beginnt am Mittwoch

Im Impfzentrum Messe in Frankfurt sollen am Dienstag Impfungen mit den Dosen des Herstellers Novavax anlaufen, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsamtes der Stadt mit. Auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf steht in den Startlöchern, das Gesundheitsamt wolle von Mittwoch an mit den entsprechenden Impfungen beginnen, erklärte ein Sprecher.

Zunächst sei der Impfstoff auch hier für die Beschäftigten in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen vorgesehen und solle bei Sonderimpfaktionen am 2., 3. und 4. März verabreicht werden. Vom 6. März an stehe dann allen Bürgern ein öffentliches Impfangebot ohne vorherige Terminvergabe offen. Rund 5.000 Dosen des Impfstoffs seien an den Landkreis Marburg-Biedenkopf geliefert worden.

Kreis Bergstraße impft schon alle Bürger

Auch der Landkreis Bergstraße berichtete von einem eher geringen Interesse an dem Impfstoff, sodass sich dort schon jetzt nicht nur Beschäftigte aus Pflege- und Gesundheitsberufen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger für die entsprechenden Impftermine melden können, wie eine Sprecherin mitteilte. Den aktuell im Landkreis vorrätigen 4.300 Dosen von Novavax stünden derzeit 120 Terminbuchungen gegenüber.

Ein bereits im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz legt fest, dass Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken bis 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorlegen müssen - oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. Arbeitgeber müssen die Gesundheitsämter informieren, wenn das nicht geschieht. Diese können die Beschäftigung in der Einrichtung untersagen.

Nach jüngsten Angaben des hessischen Sozialministeriums waren zuletzt rund zehn Prozent der Beschäftigten in den Pflegeheimen, Kliniken und Behinderteneinrichtungen im Bundesland ungeimpft.