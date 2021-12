Nouripour will Grünen-Parteivorsitz

Parteien Nouripour will Grünen-Parteivorsitz

Hessens Grünen-Politiker Omid Nouripour aus Frankfurt will für den Parteivorsitz der Grünen auf Bundesebene kandidieren.

Dies kündigte er nach Angaben der dpa in der Aufzeichnung der ZDF-Sendung "Markus Lanz" an, die Donnerstag ausgestrahlt wird. Die Grünen wählen ihre neue Führung auf einem virtuellen Parteitag am 28. und 29. Januar 2022. Da die derzeitigen Vorsitzenden Baerbock und Habeck Regierungsämter übernehmen, müssen sie nach den Regeln der Parteisatzung ihre Parteiämter aufgeben.