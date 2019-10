Nach Skandal-Wahl in Altenstadt

Der Ortsbeirat von Altenstadt-Waldsiedlung hat den NPD-Ortsvorsteher Stefan Jagsch abgewählt. Jagsch war gut sechs Wochen im Amt - seine Wahl sorgte für internationale Empörung.

Sechs Wochen war NPD-Funktionär Stefan Jagsch Ortsvorsteher der Waldsiedlung in Altenstadt (Wetterau), am Dienstagabend wurde er abgewählt. Es gab eine Gegenstimme - seine eigene, damit wurde die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht. Der rechtsextreme Kandidat Jagsch war im September einstimmig ins Amt gewählt worden, auch mit Stimmen von Ortsbeiratsmitgliedern der CDU, SPD und FDP. Die Meldung schaffte es international in die Schlagzeilen und rief einen Sturm der Empörung hervor.

Vor Beginn der Sitzung des Ortsvorstandes am Dienstag mit NPD-Politiker Jagsch (re.). Bild © hr

Die Politiker, die Jagsch gewählt hatten, ruderten nach viel Kritik auch aus den eigenen Reihen zurück und stellten einen Antrag auf Abwahl. Das ist gemäß der Hessischen Gemeindeordnung möglich.

Nachfolgerin ist 22-jährige CDU-Politikerin

Zu Jagschs Nachfolgerin wurde die 22 Jahre alte CDU-Politikerin Tatjana Cyrulnikov gewählt. Cyrulnikov erhielt sieben von acht Stimmen, die von Jagsch fehlte ihr - er hatte sich selbst noch einmal zur Wahl gestellt. Cyrulnikov ist die Vorsitzende der Jungen Union Wetterau, sie sitzt seit September im Ortsbeirat, war allerdings bei der Wahl von Jagsch nicht anwesend.

Vor der Abwahl hatte sich Bürgermeister Norbert Syguda (SPD) für seine Gemeinde gewünscht, dass nach der Abwahl wieder Ruhe einkehrt in Altenstadt. Die vergangenen Wochen seien von einem "medialen Interesse der negativsten Art" geprägt gewesen.

Nach der Sitzung des Ortsvorstandes gab es allerdings auch kritische Stimmen von Bürgern gegen das Abwahl-Verfahren, es sei undemokratisch. Jagsch hatte schon vor der entscheidenden Sitzung rechtliche Schritte gegen seine Abwahl angekündigt.

