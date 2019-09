Der ehemalige hessische Landesvorsitzende der NPD, Stefan Jagsch, ist in der Wetterau-Gemeinde Altenstadt zum Ortsvorsteher gewählt worden - mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP. Landespolitiker reagierten schockiert.

Der NPD-Funktionär Stefan Jagsch wurde am Donnerstag zum neuen Ortsvorsteher des Altenstädter Ortsteils Waldsiedlung (Wetterau) gewählt, wie nun bekannt wurde. Die anwesenden Mitglieder des Ortsbeirats von CDU, SPD und FDP wählten den Rechtsextremen einstimmig.

Stefan Jagsch (NPD) Bild © Stefan Jagsch

Als Ortsvorsteher vertritt er nun den Ortsteil mit seinen rund 2.500 Einwohnern nach außen und ist erster Ansprechpartner für die Bürger.

Jagsch kündigte auf Facebook nach seiner Wahl an, er werde sich für die Interessen des Ortsteils einsetzen und weiterhin konstruktiv und parteiübergreifend mit allen zusammenarbeiten. Seinen Beitrag beendete er mit dem Satz "Aus dem Volk - für das Volk!"

Auf Facebook verkündete NPD-Politiker Stefan Jagsch seine Wahl zum Ortsvorsteher Bild © Screenshot: facebook.com/Stefan.Jagsch.NPD

Jagsch war in den vergangenen Jahren mehrfach im Verfassungsschutzbericht des Landes Hessen namentlich erwähnt worden und hatte verschiedene Funktionen in der Partei. Zuletzt trat er für die NPD als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Altenstadt an und bekam rund sechs Prozent der Stimmen.

Erklärungsversuch: kein anderer Kandidat

Die örtliche SPD erklärte die Wahl des Rechtsextremen mit mangelnden Alternativen. Es habe sich kein anderer Kandidat gefunden. "In dieses Vakuum stieß der NPD-Funktionär. In Ermangelung einer Alternative, wie mir Sitzungsteilnehmer berichteten, wählten alle anderen Vertreter der anderen Parteien ihn zum Vorsteher", sagte der Vorsitzende der Altenstädter SPD, Markus Brando.

Brando kündigte eine Sondersitzung an, bei der die SPD mit ihren Ortsbeiräten reden wolle. Man werde sie darauf hinweisen, dass wir es verurteilen, Vertreter dieser offen verfassungsfeindlichen Partei zu wählen.

Entsetzen auch bei der CDU in Altenstadt: "Es ist für uns nicht tragbar, dass so etwas passieren konnte", sagte der erste Beigeordnete in Altenstadt, Werner Zientz, dem hr.

SPD-Landtagsabgeordnete: Nazis ermordeten Parteimitglieder

Ähnlich die Reaktionen aus der Landespolitik: Die SPD-Landtagsabgeordnete für die Wetterau, Lisa Gnadl, teilte mit, dass die Wahl auch durch zwei SPD-Stimmen geschehen ist, sei nicht zu entschuldigen. "Genossinnen und Genossen, die im dritten Reich ihre Haltung gegen die Nazis gezeigt haben, sind inhaftiert, gefoltert oder gar ermordet worden. Die Geschichte der eigenen Partei muss uns auch heute besonders verantwortungsvoll handeln lassen.

Man werde daher alle Konsequenzen prüfen müssen.

Hessische Europaministerin Puttrich (CDU): "Unfassbar"

Die hessische Europaministerin und Kreisvorsitzende der CDU in der Wetterau, Lucia Puttrich, bezog am Samstag zusammen mit dem Altenstädter CDU-Vorsitzenden Stellung: "Es ist unfassbar und unannehmbar, dass im Altenstädter Ortsteil Waldsiedlung mit Stefan Jagsch ein langjähriger NPD-Funktionär einstimmig zum Ortsvorsteher gewählt wurde. Davon distanzieren wir uns in aller Schärfe."

Zur einstimmigen Wahl hätten leider auch zwei Ortsbeiratsmitglieder beigetragen, die bei der letzten Kommunalwahl über die CDU-Liste als Mitglied und als Nicht-Mitglied in den Ortsbeirat gewählt wurden. "Wir erwarten von den Mitgliedern des Ortsbeirates, insbesondere von den Vertretern der CDU, dass sie ihre falsche Entscheidung überdenken, einsehen und korrigieren."