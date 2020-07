Beuth versetzt Polizeichef Münch in vorzeitigen Ruhestand

Der Polizeichef abgelöst, neue PC-Zugänge für alle Polizisten: Hessens Innenminister Beuth (CDU) zieht Konsequenzen aus der Affäre um "NSU 2.0"-Drohmails und Datenabfragen in Revieren. Von der "neuen Dimension" der Affäre habe er erst jetzt erfahren.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Landespolizeipräsident Münch räumt seinen Posten [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Hessens Polizeipräsident Udo Münch hat in der Affäre um rechtsextreme Drohmails seinen Posten verloren. Münch habe um seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit. Münch übernehme damit als oberster Polizist Verantwortung für Versäumnisse, "die er nicht alleine zu vertreten hat".

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass auch sensible Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baydar von einem Rechner eines Polizeireviers in Wiesbaden abgefragt wurden. Baydar wird seit Monaten mit dem Tod bedroht, sie erhielt ebenso wie Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz Droh-Mails mit dem Absender "NSU 2.0".

Information nicht weitergeleitet

Beuth äußerte sich in einem Statement vor der Presse, ohne Fragen zuzulassen. Nach seiner Darstellung übernahm Münch die Verantwortung dafür, dass der Minister erst vergangene Woche davon erfuhr, dass auch Daten Wisslers bei der Polizei abgerufen worden waren. Zunächst hatte Beuth das Landeskriminalamt dafür verantwortlich gemacht.

Nun stellt es sich so da, dass Münch einräumte: Er hatte die Information schon im März, ohne sie zu beachten und an den Minister weiterzuleiten.

Münch war als Landespolizeipräsident seit November 2010 im Amt. Er galt als sehr loyal und drängte sich nicht in den Vordergrund. Er war in das Amt als Chef der obersten Polizeibehörde in Hessen gerückt, nachdem sich sein Vorgänger Norbert Nedela mit dem damaligen Innenminister Boris Rhein (CDU) im Streit um Führungsfragen überworfen hatte.

Neue PC-Regeln

Beuth kündigte weitere Konsequenzen an. So sollen alle Polizisten kurzfristig neue IT-Zugangsdaten erhalten. "Wer seine Daten trotzdem weitergibt, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen", sagte der Minister. Hintergrund: Bei den Abfragen wurden zwar die jeweiligen PC identifiziert und auch die eingeloggten Beamten. Die aber behaupteten stets, nicht hinter den Abfragen zu stecken. Unter ihrer Anmeldung hätten auch Kollegen den Rechner genutzt - das sei in manchen Revieren gängige Praxis.

Im ARD-Mittagsmagazin kritisierte Baydar am Dienstag unterdessen scharf, dass sie von der Abfrage erst am Montag durch einen Journalisten erfuhr und die Polizei sie bis heute nicht informiert habe. "Das trägt auch nicht gerade zur Vertrauensbildung bei", sagte sie. In dieser "obskuren Situation" wisse sie nicht einmal, "ob die Polizei das aufklärt, wenn mir etwas passiert".

Landespolizei wusste seit Monaten von Datenabfrage

Auch Wisslers und Basay-Yildiz' Daten waren in Wiesbaden respektive Frankfurt von Polizisten abgefragt worden. Weil Innenminister Peter Beuth (CDU) über die im Februar festgestellte Abfrage von Wisslers Privatdaten erst Monate später, am 8. Juli, von Münch informiert wurde, hatte er zunächst dem Hessischen Landeskriminalamt (LKA) schwere Vorwürfe gemacht. Außerdem setzte er einen Sonderermittler ein.

Wie FR und FAZ daraufhin erfuhren, soll das LKA die Landespolizei allerdings schon im März über die Vorgänge im Fall Wissler unterrichtet haben. Die Landespolizei wiederum ist dem Innenminister direkt unterstellt und in Beuths Ministerium angesiedelt.

Sendung: hr-iNFO, 14.07.2020, 14 Uhr