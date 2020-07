An 27 Personen waren bislang die "NSU 2.0"-Schreiben adressiert, berichtete Innenminister Beuth am Dienstag im Innenausschuss.

Was wissen die Ermittler bislang über die "NSU 2.0"-Drohschreiben, die in den letzten Wochen vermehrt verschickt wurden? Innenminister Beuth nannte am Dienstag im Innenausschuss erste Zahlen.

Mindestens 69 rechtsextreme Drohschreiben wurden bislang mit dem Absender "NSU 2.0" verschickt. Nach Informationen des Landeskriminalamts (LKA) waren sie an 27 Personen und Institutionen in insgesamt acht Bundesländern gerichtet. Das berichtete Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in einer mit Spannung erwarteten Sondersitzung des Innenausschusses in Wiesbaden.

Neun der angeschriebenen Personen wohnten in Hessen, so Beuth, das Gefährdungsmanagement des LKA betreue fünf von ihnen individuell. Bei den vier weiteren Personen handele es sich um Mitglieder hessischer Justiz- und Sicherheitsbehörden.

Fast immer die gleiche Absenderadresse

Verschickt wurden die Schreiben nach Angaben Beuths fast immer von einer gleichlautenden Absenderadresse, und zwar überwiegend per E-Mail, aber auch per Fax, SMS sowie über Internetkontaktformulare. Ein Großteil der verwendeten Daten könne aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. Die Ermittlungen hätten aber auch ergeben, dass in den Datensystemen der hessischen Polizei von drei unterschiedlichen Rechnern die Daten von drei betroffenen Adressatinnen abgefragt wurden.

Als das bekannt wurde, hatte Beuth zuletzt ein rechtes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei nicht mehr ausgeschlossen. Im Innenausschuss relativierte er nun diese Ansicht: Es gebe bis heute keine Belege für ein solches Netzwerk, sagte er am Dienstag.

Beuth zufolge liegen auch keine Hinweise auf weitere Abfragen zu betroffenen Personen von hessischen Polizeirechnern vor. Die hessischen Ermittlungsbehörden stünden im engen Austausch mit den Bundesländern und dem Bundeskriminalamt (BKA). Zudem sei bereits ein Rechtshilfeersuchen an mehrere Staaten gerichtet worden.

SPD-Chefin fordert Beuths Rücktritt

Ministerpräsident Volker Bouffier hatte vor der Sitzung seinen CDU-Parteifreund in einem Interview mit der FAZ als "engagierten und erfolgreichen Minister" bezeichnet und dessen Maßnahmenkatalog "sehr überzeugend und umfassend" genannt.

SPD-Chefin Nancy Faeser hatte dagegen am Dienstag im Deutschlandfunk den Innenminister scharf kritisiert. Auf die Frage, ob Beuth aus ihrer Sicht noch als Minister zu halten sei, sagte sie: "Eigentlich müsste er selbst die Konsequenzen übernehmen, aber wir haben in Hessen in den letzten Jahren bei sämtlichen Affären erlebt, dass die Minister leider im Amt bleiben."

Weitere Informationen "NSU 2.0"-Drohschreiben Vor kurzem war bekanntgeworden, dass Linken-Politikerinnen Drohmails erhalten hatten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. Weitere bekannte Empfängerinnen von Drohmails waren die Kabarettistin Idil Baydar und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz. Über Basay-Yildiz, Baydar und Linken-Fraktionschefin Janine Wissler waren zuvor persönliche Daten von Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden. Beuth hat daraufhin einen Sonderermittler eingesetzt. Hanspeter Mener soll eng mit dem neuen Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann zusammenarbeiten. Der bisherige Landespolizeipräsident Udo Münch musste gehen, weil Informationen über die Datenabfragen von den Polizeicomputern erst mit Verzögerung die Ministeriumsspitze erreicht hatten. Ende der weiteren Informationen

