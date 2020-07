Bedrohen Polizisten als "NSU 2.0" die Linken-Politikerin Wissler? Gibt es gar ein rechtes Netzwerk in der Polizei? Das soll jetzt der Frankfurter Kripo-Direktor Mener klären, nachdem das Landeskriminalamt Innenminister Beuth enttäuscht hat.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Beuth: Mener ist ein erfahrener Kripo-Mann [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Der 54 Jahre alte Hanspeter Meder werde die bisherigen Ermittlungen zu den "NSU 2.0"-Drohmails sehr genau analysieren und mit einem neuen Blick auch neue Ermittlungsansätze einbringen, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Er wird die Ermittlungen federführend als Sonderermittler leiten. "Ziel ist es, den oder die Täter aus der Anonymität zu reißen."

Dafür werden dem Sonderermittler alle technischen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, kündigte der Innenminister an. "Diese Ermittlungen haben höchste Priorität und werden mit allem Nachdruck geführt." Mener, der als Direktor der Kriminaldirektion im Polizeipräsidium Frankfurt tätig ist, werde bei seiner Arbeit unmittelbar dem Landespolizeipräsidenten berichten.

Der Ermittlungskomplex zu den Drohschreiben in Hessen sei von besonderer Bedeutung und die Erwartungshaltung sei zurecht, dass sich die Polizei diesen Ermittlungen mit aller Kraft widme, sagte Mener. "Ich nehme diese schwere Aufgabe an und werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Ermittlungen weiter voranzutreiben."

Beuth wirft LKA schwere Versäumnisse vor

Zuvor hatte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) dem Landeskriminalamt (LKA) im Zusammenhang mit den Drohmails schwere Versäumnisse vorgeworfen. Dass von einem Polizeirechner die persönlichen Daten der Fraktionsvorsitzenden abgefragt wurden, habe er erst am gestrigen Tag erfahren, sagte Beuth am Donnerstag in Wiesbaden. Das LKA habe einen Polizisten dazu befragt, diese Informationen aber nicht weitergegeben.

Angesichts der Tragweite dieser Ermittlungen sei die fehlende Weitergabe dieser wichtigen Informationen völlig inakzeptabel, betonte der Innenminister. Gegen den vernommenen Polizisten gebe es zwar keinen Tatverdacht. Er werde als Zeuge geführt. Offensichtlich habe das zuständige LKA aber nicht die dringende notwendige Sensibilität walten lassen, "die ich in so einem wichtigen Verfahren erwarte".

Beuth hatte am Donnerstag erstmals nicht mehr ausgeschloßen, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte. Die jüngsten Geschehnisse nährten diesen Verdacht, sagte der Innenminister.

SPD: Rechtsextremismus-Problem bei der Polizei

Nach Ansicht der SPD kann die Einsetzung des Sonderermittlers nur der erste Schritt sein, um rechtsextreme Umtriebe in den Reihen der hessischen Polizei zu bekämpfen. "Sollte der Innenminister annehmen, ihm sei gestern ein Befreiungsschlag gelungen, so irrt er. Die Einsetzung des Sonderermittlers ist vielmehr das Eingeständnis, dass es in Teilen der hessischen Polizei ein Rechtsextremismus-Problem gibt", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günter Rudolph.

Vor gut einer Woche war bekannt geworden, dass die Vorsitzende der Landtagsfraktion der Linken in Wiesbaden Drohmails erhalten hatte, die mit "NSU 2.0" gezeichnet waren. Die Schreiben enthielten unter anderem Daten Wisslers, die nicht öffentlich einsehbar waren. Kurz nachdem über die Mails berichtet worden war, erhielt Wissler eine weitere mit "NSU 2.0" unterzeichnete Zuschrift. Eine E-Mail mit dem Kürzel "NSU 2.0" ging am vergangenen Montag auch in den Postfächern von Innenminister Beuth und Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ein.

Drohschreiben an weitere Linken-Politiker

Die Tageszeitung "taz" berichtet am Freitag, dass weitere Linken-Politikerinnen Drohschreiben erhalten haben, die mit "NSU 2.0" unterschrieben sind. Betroffen seien die Bundestagsabgeordnete Martina Renner und die Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, Anne Helm. Auch in den Drohschreiben an Renner und Helm seien persönliche, öffentlich nicht bekannte Informationen enthalten gewesen.

Parteichef Riexinger äußerte sich schockiert darüber, "dass meinen Kolleginnen in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Polizeischutz angeboten wurde". Wenn so der Eindruck entstehe, dass der Staat die Bedrohungslage nicht ernst nehme, stärke das die Täter, sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Parallelen zum Fall Basay-Yildiz

Die Drohungen erinnern an den Fall der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz die im August 2018 mehrere Morddrohungen gegen sich und Familienmitglieder erhielt, die ebenfalls mit "NSU 2.0" gezeichnet waren. Auch diese Mails erhielten nicht-öffentliche Daten. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die persönlichen Daten der Anwältin von einem Rechner im 1. Polizeirevier in Frankfurt abgerufen worden waren. Wer die Schreiben versandte, ist allerdings bis heute unklar.

Die Rechtsanwältin kritiserte den hessischen Innenminister Beuth am Freitag auf Twitter. Beuth habe sich nie bei ihr und ihrer Familie gemeldet, während sie in wiederholt mit der LKA-Präsidentin Sabine Thurau gesprochen habe und von ihr Polizeischutz für ihr Kind erhalten habe. "Diese wichtige Arbeit des Landeskriminalamts Hessen zur Aufklärung struktureller Probleme sollte jetzt aus politischen Gründen nicht von Herrn Beuth torpediert werden", kritisierte Basay-Yildiz.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 9.7.2020, 16.45 Uhr