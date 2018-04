zum Artikel Zwölfter Jahrestag der Ermordung : Trotz Absage durch Stadt Kassel: Gedenken an NSU-Opfer Halit Yozgat

Kassel: Mehrere hundert Menschen versammelten sich am Freitag in Kassel zum Gedenken an den 2006 von der NSU ermordeten Halit Yozgat und anderer Opfer rechter Gewalt. Die Stadt hatte die offizielle Gedenkfeier aus Sicherheitsgründen abgesagt. [mehr]