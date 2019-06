OB-Finale in Wiesbaden: SPD-Kandidat Mende liegt klar vorn

Wer wird neuer Oberbürgermeister in Wiesbaden? Die Auszählung der Stimmen ist in vollem Gange - und ein Favorit kristallisiert sich bereits heraus: SPD-Kandidat Gert-Uwe Mende.

Die Bürger in der Landeshauptstadt haben am Sonntag ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Bei der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten zeichnete sich nach Auszählung von 202 der insgesamt 260 Wahlbezirke um 18.36 Uhr ein Sieg des SPD-Kandidaten Gert-Uwe Mende ab. Der 56-Jährige lag zu diesem Zeitpunkt mit rund 63,0 Prozent der Stimmen klar vor seinem Kontrahenten Eberhard Seidensticker von der CDU (knapp 37 %).

Beide waren nach dem ersten Durchgang am 26. Mai mit insgesamt sieben Bewerbern auf den frei gewordenen OB-Posten im Wiesbadener Rathaus übrig geblieben. Beim Finale am Sonntag waren rund 220.000 Wahlberechtigte zum Gang an die Urne aufgerufen.

Mende trotzt Stimmungstief seiner Partei

Mende würde die Nachfolge seines SPD-Parteikollegen Sven Gerich antreten, der nach Korruptionsvorwürfen das Handtuch geworfen hatte. Der sich abzeichnende Erfolg des Journalisten Mende überrascht insofern, da er dem Umfrage- und Stimmungstief seiner Partei auf Landesebene und Bundesebene trotzte.

Schon nach dem ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte Mende mit 27,1 Prozent der Stimmen die Nase vorne gehabt. CDU-Rivale Seidensticker schaffte es hingegen gerade so in die Stichwahl. Nur mit knappem Vorsprung (24,5 Prozent) ließ er Christiane Hinninger von den Grünen (23,4 Prozent) hinter sich. Die Bewerber der vier anderen Parteien (FDP, AfD, Linke, Freie Wähler) spielten in der ersten Runde keine Rolle.

Klimaschutz versus Wirtschaft

Zumindest die Wiesbadener Linke versuchte, Einfluss auf die Stichwahl zu nehmen, in dem sie sich pro Mende aussprach. Die Parteien der anderen unterlegenen Kandidaten gaben dagegen keine Wahlempfehlungen ab. Mende war zuletzt auffällig oft in den Innenstadt-Hochburgen der Grünen unterwegs, um dort mit seiner Forderung nach mehr Klimaschutz zu punkten. Der Dachdeckermeister und gebürtige Wiesbadener Seidenstecker betonte hingegen die Bedeutung der heimischen Wirtschaft.

Ansonsten gab es eine vergleichsweise große Schnittmenge beider Kandidaten, die sich unisono einen besseren Nahverkehr in der Landeshauptstadt sowie die Bekämpfung der Wohnungsnot auf die Fahne geschrieben hatten. Die polarisierenden Knaller auf beiden Seiten fehlten praktisch, sodass der Wahlkampf zwischen Mende und Seidensticker fast schon harmonisch verlaufen war.

