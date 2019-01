Öffentliche Attacken eines ehemaligen Freundes haben Sven Gerich letztlich dazu bewogen, auf eine erneute Kandidatur zum Wiesbadener OB zu verzichten. Letztlich stolperte der SPD-Mann über seine größte Stärke.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video OB-Verzicht sorgt für Turbulenzen [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Sven Gerichs herausragende Eigenschaft ist dem Wiesbadener Oberbürgermeister am Ende zum Verhängnis geworden. Der einstige SPD-Hoffnungsträger kann gut mit Menschen. Oder er konnte zumindest so tun als ob. Gesellig, fröhlich, öffentlich gern präsent: Das war das Bild, das von ihm gezeichnet wurde. Ein Politiker, von dem man allerdings auch den Eindruck hatte, dass er - etwas unbekümmert - schwer Grenzen ziehen konnte.

Wer jedermanns Freund sein will, läuft das Risiko, auf andere hereinzufallen. Er habe nicht die nötige Sensibilität gehabt, so hat es Gerich am Donnerstag beschrieben. Um damit vor allem anderen die Verantwortung zuzuschieben.

SPD verliert ihr Aushängeschild

Allen Ausreden zum Trotz: Die größte Verantwortung trägt Gerich selbst. Das Rathaus in der Landeshauptstadt umweht ohnehin ein filziger Geruch. Zudem hat sich Gerich auf Dinge eingelassen, bei denen alle Alarmglocken schrillen müssten bei Politikern, die man ernst nehmen möchte.

Reisen – nicht nur im Fall Schüler, wie es scheint. Unklare Beziehungen, unklare Abgrenzungen. Egal, ob sich sein Verhalten noch als strafrechtlich relevant erweist: Man muss nur billige Polit-Schmöker lesen, um zu lernen, wie schnell solche Vorgänge Menschen in gehobenen Positionen zum Verhängnis werden können.

Ob die aktuellen Vorwürfe stimmen oder nicht: Gerich war fällig. Die Bürger wollen Spitzenpolitiker, denen sie vertrauen können. Und der OB machte, so schmutzig das Vorgehen seines früheren Kumpels Ralph Schüler (CDU) gegen ihn war, bei der Selbstverteidigung wahrlich keine gute Figur.

Die SPD hat in Wiesbaden ihr Aushängeschild verloren. Es war zuletzt auch ziemlich verbeult.

Schneckenrennen ums Rathaus

Das ist für die Partei, der ohnehin landesweit der Wind ins Gesicht bläst, tragisch. 2013 war Gerichs Wahl ein Coup, der die SPD über die Stadtgrenzen hinaus stimulierte. Jetzt dieser Tiefschlag. Gerich hat seiner Partei mit dem schnellen Rückzug wenigstens einen letzten Dienst erwiesen. Die SPD hat noch Zeit, bis zur Wahl im Mai einen neuen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden.

Die politische Schlacht um die Landeshauptstadt ist noch nicht verloren, weil die Spitzenkandidaten von CDU und Grünen nicht überzeugen. Aber erst muss man in dieser Stadt jemanden finden, der nicht irgendwo mit drin hängt.