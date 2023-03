In der Stichwahl zum neuen Frankfurter Oberbürgermeister deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Uwe Becker und Mike Josef an. Nach rund der Hälfte der ausgezählten Stimmbezirke trennen beide Kontrahenten nur wenige Stimmen.

Wer folgt auf den abgewählten Peter Feldmann? Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt liegen Uwe Becker (CDU) und Mike Josef (SPD) nach rund der Hälfte der ausgezählten Stimmbezirke nahezu gleichauf. Nach 287 von 575 vorliegenden Ergebnissen (Stand: 18.37 Uhr) kommt Josef auf 51,6 Prozent der Stimmen. Becker folgt knapp dahinter mit 48,4 Prozent. Die beiden Kontrahenten trennen lediglich 2.130 Stimmen.

108.000 Briefwahl-Anträge

Rund 511.000 Frankfurterinnen und Frankfurter waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen. Mit einem Ergebnis wird bis 20 Uhr gerechnet. Auf unserer Ergebnisseite erfahren Sie immer den aktuellen Stand der Auszählung für alle Stadtteile.

Für die Stichwahl habe es etwa 108.000 Anträge auf Briefwahl gegeben, sagte Stefan Köster vom zuständigen Amt für Wahlen und Statistik in Frankfurt. Das seien noch einmal etwa 8.000 mehr gewesen als beim ersten Urnengang am 5. März.

Becker im ersten Wahlgang klar vorne

Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte Becker mit einem Vorsprung von 10,5 Prozentpunkten noch deutlich vorne gelegen: Er holte 34,5 Prozent, Josef 24,0 Prozent. Trotzdem deutete sich bereits ein spannendes Rennen an, denn gleich mehrere ausgeschiedene Kandidaten hatten eine Wahlempfehlung für Josef abgegeben.

"Bahnbabo" Peter Wirth, der als unabhängiger Bewerber immerhin 5,1 Prozent holte, teilte ein Video auf Twitter, in dem er für Josef warb. Auch die Linke und die mitregierende Partei Volt, die keinen eigenen OB-Kandidaten ins Rennen geschickt hatte, sprachen sich klar für Josef aus.

Die FDP, Koalitionspartner der SPD, hielt sich mit einer Empfehlung dagegen zurück. Spannend war vor allem, wem die vielen Grünen-Wähler, die im ersten Wahlgang für Manuela Rottmann (21,3 Prozent) votierten, jetzt ihre Stimme geben würden. Der Parteivorstand sprach nur indirekt eine Wahlempfehlung aus - für Josef. Fraktion und Grüne Jugend äußerten sich eindeutiger.

Klassische Parteikarrieren

Der 40-jährige Mike Josef, seit 2016 Planungs- und seit 2021 auch Sportdezernent, legte die klassische SPD-Karriere hin: Organisationssekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Stadtverordneter im Römer, Frankfurter Parteivorsitzender.

Weitere Informationen OB-Stichwahl auch in Kassel Parallel zur OB-Wahl in Frankfurt kommt es auch in Kassel zur Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt - allerdings mit nur einem verbliebenen Kandidaten. Nachdem Amtsinhaber Christian Geselle nach dem ersten Wahlgang überraschend seinen Rückzug erklärt hatte, steht lediglich noch Sven Schoeller (Grüne) zur Wahl. Stimmt eine Mehrheit in Kassel mit "Nein", beginnt die komplette Wahl von vorne. Ende der weiteren Informationen

Auch CDU-Kandidat Uwe Becker könnte als OB auf langjährige Erfahrung in der Kommunal- und Landespolitik zurückgreifen: Mit 22 Jahren wurde er Vorsitzender der CDU im Stadtteil Nieder-Eschbach, anschließend Stadtverordneter. Später war er als Stadtkämmerer und von 2016 bis 2021 auch als Bürgermeister tätig. Aktuell ist der 53-Jährige Antisemitismusbeauftragter in Hessen und Staatssekretär für Europa in der hessischen Landesregierung.

Wahlkampf ohne Kampf

Der Wahlkampf zwischen Becker und Josef verlief bis zuletzt weitgehend ohne Skandalisierungen oder persönliche Angriffe. Denn beiden ist klar: Sollte Becker OB werden, werden sie im Römer eng zusammenarbeiten müssen. Josef soll dann Planungsdezernent bleiben, das hat Becker bereits deutlich gemacht. Der CDU-Kandidat müsste es dann mit gleich vier Koalitionsparteien aufnehmen: Im Römer regiert die sogenannte "V-Ampel" aus Grünen, SPD, FDP und Volt.

Kontrahenten in der Stichwahl: Mike Josef (links) und Uwe Becker. Bild © picture-alliance/dpa

Auch bei der Wahl der Themen scheint es, als seien sich Becker und Josef einig - allerdings nur oberflächlich. Zwar wollen beide mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, mehr in Schulen investieren und Frankfurt bis 2035 klimaneutral machen. Doch wie genau das geschehen soll, beantworten beide unterschiedlich.

Mainkaitunnel vs. Radwege

Becker will eine "Mobilitätswende nach Augenmaß", den Verkehrsversuch im Oeder Weg hält er für gescheitert, die Diagonalsperren für Autos will er sofort aufheben. Radwege will er "klug in die Innenstadt führen", was heißen soll:

Er ist beispielsweise gegen die roten Fahrradstreifen in der Berliner Straße. Den Radverkehr will er dort über die parallele Braubachstraße leiten. Um aus dem Mainkai eine Flaniermeile zu machen, will er den Verkehr durch einen Tunnel führen.

Eine Lösung, die Planungsdezernent Josef ablehnt: Pläne für den Tunnel hätten schon in zwei Koalitionsverträgen gestanden. Weil sie sich durch die vielen Brücken aber gar nicht so leicht umsetzen ließen, habe man davon wieder Abstand genommen. Ein Tunnel entlang des Mains würde zu viele oberirdische Ein- und Ausgänge brauchen. Josef will stattdessen die A661 einhausen, peu à peu ein 365-Euro-Ticket in Frankfurt einführen und statt der A5 lieber den ÖPNV ausbauen, etwa die U-Bahn-Linie U2 verlängern. Letzteres will auch Becker.

Neuer Stadtteil vs. "organisches" Wachstum

Einen Angriff in Richtung Josef startete Becker dann aber doch: Er verkündete, er wolle 12.000 neue Wohnungen in Frankfurt schaffen, indem er den "Planungsstau" auflöse. Dazu will er in Josefs Dezernat eine neue Task Force einsetzen. In Bonames-Ost etwa seien 1.100 Wohnungen genehmigt, nordwestlich des Silobads in Höchst weitere 1.000, die seit vielen Jahren nicht umgesetzt worden seien.

Einen neuen Stadtteil lehnt Becker ab, obwohl seine Partei den Vorschlag in der ehemaligen Koalition mit SPD und Grünen noch mitgetragen hatte. Die bestehenden Stadtteile sollen stattdessen "organisch" wachsen.

Josef unterstützt dagegen den von der Koalition beschlossenen Stadtteil der Quartiere östlich der A5. Aufstockung alleine reiche nicht, die Innenstadt müsse auch klimatechnisch mit einem neuen Stadtteil entlastet werden. Das Viertel auf den Teil östlich der Autobahn zu begrenzen, sei bereits ein Kompromiss mit den Nachbarkommunen.

Daneben will er sich beim Land für eine Verordnung gegen spekulativen Leerstand stark machen. Neben Neubauten sei es wichtig, den Mieterschutz zu stärken, um den vorhandenen bezahlbaren Wohnraum zu sichern.

Sicherheit vs. Schulen und Kitas

Im Wahlkampf setzte Becker anders als Josef auch auf das Thema Sicherheit. Die offene Drogenszene im Bahnhofsviertel will er beenden, das Viertel videoüberwachen lassen. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit soll der "Erste Bahnhofsviertel-Gipfel" einberufen werden, bei dem Gewerbe, Polizei und Justiz vertreten sein sollen. Das Programm für die ersten drei Monate seiner möglichen Amtszeit stellte Becker am Freitag vor.

Josef warb dagegen auf Plakaten mit einer Milliardeninvestition in Schulen und Kitas. Dazu will er die im Koalitionsvertrag für mehrere Jahre eingeplanten Mittel aufstocken. Becker will eine "Gesellschaft Schul- und Kita-Bau" gründen, auch er strebt eine Anpassung der Schulbau-Budgets in den Haushaltsberatungen an.

Der AWO-Skandal, der den vorherigen OB Peter Feldmann zu Fall gebracht hatte, spielte im Wahlkampf maximal eine Nebenrolle. Becker sagte, er habe daraus bewusst kein Thema machen wollen, auch wenn er ein früheres Einschreiten der SPD für nötig gehalten hätte. Fragt man Josef zu dem Thema, betont er, er habe sich für ein Abwahlverfahren gegen Feldmann stark gemacht.

Dass auch gegen den Hauptamtsleiter ermittelt wird, habe er erst erfahren, als dies öffentlich bekannt wurde. Das Hauptamt wolle er ebenso wie Becker anders aufteilen und das Presse- und Informationsamt, das Feldmann mit diesem zusammengeführt hatte, wieder abtrennen.

