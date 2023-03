Weitere Bürgermeisterwahlen

Außer in Darmstadt finden am Sonntag zwei weitere Direktwahlen statt. In Weißenborn im Werra-Meißner-Kreis will sich der parteilose Bürgermeister Thomas Mäurer im Amt bestätigen lassen. Er ist seit zwölf Jahren Rathauschef in der kleinen Gemeinde mit knapp 1.000 Einwohnern und tritt als einziger Kandidat an.

In Nauheim im Kreis Groß-Gerau findet die Stichwahl zwischen dem unabhängigen Roland Kappes und der SPD-Politikerin Rosalia Radosti statt. Kurios ist, dass Radosti beim ersten Wahlgang am 26. Februar exakt das gleiche Ergebnis erzielt hatte wie der CDU-Kandidat Max Hochstätter. Wer von beiden an der Stichwahl teilnehmen darf, wurde dann per Losverfahren zugunsten von Radosti entschieden.