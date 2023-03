OB-Wahl der Rekorde

Noch nie haben sich so viele Kandidierende um das Oberbürgermeisteramt in Frankfurt beworben. Wenn die 376 Wahllokale in der Stadt am Sonntag um 8 Uhr öffnen, können sich die rund 509.000 wahlberechtigten Frankfurterinnen und Frankfurter zwischen vier Bewerberinnen und 16 Bewerbern entscheiden.

Der Stimmzettel hat eine Rekordlänge von 54,6 Zentimetern - das sind fast zwei DIN-A4-Seiten. Die Reihenfolge entspricht dem Parteiergebnis bei der letzten Kommunalwahl 2021. Die Grünen landeten damals vor der CDU, gefolgt von der SPD. Die Reihenfolge der übrigen Kandidaten wurde ausgelost.