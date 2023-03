Bahnbabo verrät nicht, wen er empfehlen wird

Nach derzeitigem Stand sieht es so aus, als könnte die Wählerschaft von Peter Wirth alias Bahnbabo in der Stichwahl so etwas wie das Zünglein an der Waage werden. Auf Nachfrage kündigte Wirth an, dass er auf jeden Fall eine Wahlempfehlung geben werde. Ob diese zugunsten von Becker (CDU) oder Josef (SPD) ausfällt, wollte er zunächst nicht verraten.

Ähnlich äußern sich die meisten der anwesenden unterlegenen OB-Wahlkandidaten. Niklas Pauli, Markus Eulig, Yamòs Camara (FPF), Feng Xu und Andreas Lobenstein (AfD) wollen sich zumindest heute Abend noch nicht festlegen. Interessant ist dabei insbesondere die Aussage des AfD-Kandidaten Lobenstein: "Becker ist nicht die zwangsläufige Wahl für einen echten Konservativen."