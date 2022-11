Rund 100 Tage vor der OB-Wahl in Frankfurt zeichnet sich das Teilnehmer-Feld immer deutlicher ab. Jetzt haben die Grünen und die Linke ihre Kandidatinnen offiziell ins Rennen geschickt. Eine Partei hat bereits angekündigt, keinen Kandidaten zu stellen.

Nach der Abwahl von Peter Feldmann (SPD) zeichnen sich bereits eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten ab, die zur kommenden Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt am 5. März 2023 antreten wollen. Am Samstag setzten mit der Linken und den Grünen die ersten beiden Parteien ganz offiziell ihre Namen auf die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten.

Die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann soll für die Grünen bei der OB-Wahl antreten. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Grünen-Parteibasis segnete den Vorschlag der parteiinternen Findungskommission mit eindeutiger Mehrheit ab: Die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann wurde mit 209 von 220 abgegebenen Stimmen (95 Prozent der Stimmen) bei einer Kreismitgliederversammlung in Griesheim als OB-Kandidatin aufgestellt.

Dabei hatte die Personalie mangels "Stallgeruch" im Vorfeld für Unmut innerhalb der Partei geführt. Schließlich war die 50 Jahre alte Würzburgerin zuletzt vor zehn Jahren als Umweltdezernentin im Römer tätig. Seit 2017 sitzt Rottmann für die bayrischen Grünen im Bundestag, seit 2021 ist sie zudem Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sollte Rottmann erste grüne Oberbürgermeisterin von Frankfurt werden, will sie die Stadt nach eigenen Angaben bis 2035 klimaneutral machen.

Linke: Daniela Mehler-Würzbach nominiert

Für die Linken zieht die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach als OB-Kandidatin in den Wahlkampf. Die Partei hatte sie nach einer Abstimmung auf der Mitgliederversammlung nominiert, bei der Mehler-Würzbach 86 Prozent der Stimmen erhielt. Sie galt auch als Favoritin des Linken-Kreisvorstands.

Daniela Mehler-Würzbach Bild © DIE LINKE im Römer

Mehler-Würzbach kündigte an, sich für diejenigen einzusetzen, die in der Stadt keine Lobby hätten. Sie sagte: "Das Soziale konkret zu untermauern mit gezielter Nothilfe für Energiekosten, der Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und einem kostenlosen Nahverkehr ist mein Anliegen."

CDU-Kandidat Becker schon länger in Stellung

Zwei Wochen zuvor hatte die Frankfurter CDU bereits ihren Kandidaten kommuniziert: Der langjährige Stadtkämmerer und Vorsitzende des Frankfurter CDU-Kreisverbands Uwe Becker soll für die Partei erster Mann in der Stadt werden. Schon am Abwahl-Abend brachte sich Becker in Stellung: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich gerne zu gegebener Zeit als Oberbürgermeister kandidieren würde", sagte der 53-Jährige damals dem hr.

Ex-Kämmerer Uwe Becker tritt voraussichtlich für die CDU an. Bild © picture-alliance/dpa

Becker kündigte an, ein "handlungsfähiges Programm für die Zukunft der Stadt" anbieten zu wollen. Dazu gehörten sozialpolitische Aspekte ebenso wie wirtschaftliche Themen. Zudem gehe es darum, liegengebliebene Probleme anzupacken, wie die Situation im Bahnhofsviertel. Beckers Kandidatur muss allerdings noch vom Kreisparteitag am 26. November abgesegnet werden.

Mike Josef als Hoffnungsträger der SPD

Die Entscheidung des Frankfurter SPD-Vorstands war Anfang November einstimmig: Der Sport- und Planungsdezernent der Stadt, Mike Josef, soll für die Partei als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl im März 2023 antreten. Die Personalie muss noch von Parteigremien bestätigt werden.

Die Kandidatur von Mike Josef müssen SPD-Gremien noch bestätigen. Bild © picture-alliance/dpa

Der 39 Jahre alte Josef gilt schon seit langem als Hoffnungsträger der Frankfurter SPD. Seit acht Jahren ist der in Syrien geborene Diplom-Politologe Dezernent im Römer, seit 2013 Vorsitzender der Frankfurter SPD.

FDP und AfD ohne konkrete Namen, Volt verzichtet

Die FDP will laut einem Bericht der FAZ ebenfalls einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen schicken. Demnach hätten die Mitglieder einem "transparenten Findungsprozess" zugestimmt. Man wolle jemanden finden, der oder die für Unternehmer attraktiv sei und sich als Förderer der Wirtschaft verstehe. Von der AfD hat man bislang zum Thema nichts vernommen.

Volt dagegen verzichtet auf einen eigenen Kandidaten. Das hat die Partei, die seit vergangenem Jahr erstmals im Stadtparlament sitzt, am Dienstag erklärt. In einer Mitteilung kündigte sie an, den Wahlkampf "kritisch zu begleiten" und eigene Themen sichtbar machen zu wollen. "Eine aktive Partizipation an der OB-Wahl ist aus unserer Sicht auch ohne eigene Kandidatur möglich", so die Vorsitzende der Partei in Frankfurt, Grit Winkler.

"Bahnbabo" Peter Wirth tritt an

Zu erwarten ist weiterhin, dass sich eine Reihe unabhängiger Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen wird. Darunter mit Sicherheit auch einige kuriose Persönlichkeiten - auch das hat in Frankfurt Tradition.

Zwei Parteilose haben ihre Kandidatur bereits angekündigt: die Künstlerin und Unternehmerin Maja Wolff, die den Frankfurtern als Veranstalterin des Grüne Soße Festivals bekannt sein könnte, und "Bahnbabo" Peter Wirth, Straßenbahnfahrer bei der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF.