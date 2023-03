Wer wird neue Chefin oder neuer Chef im Römer? Nach der Abwahl des skandalträchtigen Oberbürgermeisters Feldmann entscheidet Frankfurt am Sonntag über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.

Seit 8 Uhr haben die 376 Wahllokale in Frankfurt geöffnet. Die Wahl des neuen Stadtoberhaupts sei ohne Probleme angelaufen. Es habe zwar vereinzelt bei den Wahlhelfern Krankheitsausfälle gegeben, sagte Stefan Köster vom zuständigen Amt für Wahlen und Statistik. Alle Wahllokale und alle Wahlvorstände seien aber handlungsfähig.

Die rund 509.000 wahlberechtigten Frankfurterinnen und Frankfurter können bis 18 Uhr zwischen vier Bewerberinnen und 16 Bewerbern entscheiden. Noch nie haben sich so viele Kandidierende um das Oberbürgermeisteramt in Frankfurt beworben.

Der Stimmzettel hat eine Rekordlänge von 54,6 Zentimetern - das sind fast zwei DIN-A4-Seiten. Die Reihenfolge entspricht dem Parteiergebnis bei der letzten Kommunalwahl 2021. Die Grünen landeten damals vor der CDU, gefolgt von der SPD. Die Reihenfolge der übrigen Kandidaten wurde ausgelost.

Die wichtigsten Ziele im Kurz-Video

Als Favoriten gelten Manuela Rottmann von den Grünen, der ehemalige Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) sowie Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Die FDP nominierte den Landtagsabgeordneten und Fraktionschef im Römer, Yanki Pürsün. Linke und AFD gehen mit ihren Stadtverordneten Daniela Mehler-Würzbach und Andreas Lobenstein ins Rennen. Die mitregierende Partei Volt verzichtete auf eine eigene Kandidatur.

Die meisten Kandidatinnen und Kandidaten haben dem hr kurze Video-Clips geschickt, in denen sie sich und ihre Ziele für Frankfurt vorstellen.

Verstopfte Straßen, teure Mieten und marode Schulen zählen zu den Themen, die in der 760.000-Einwohner-Stadt dringend angepackt werden müssen - und die auch im Wahlkampf die Hauptrolle spielen. Umstritten ist unter anderem die Verkehrspolitik: SPD und Grüne wollen Busse und Bahnen sowie den Rad- und Fußverkehr stärker fördern, CDU-Kandidat Becker will, dass der Autoverkehr nicht weiter zurückgedrängt wird.

Wählen dürfen Deutsche und EU-Staatsbürger, die am Sonntag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Frankfurt haben.

Großes Interesse an Briefwahl

Bis Freitag hatte die Stadt rund 99.900 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Mit 19,6 Prozent der vorläufigen Wahlberechtigten lag das Interesse etwas niedriger als beim Bürgerentscheid über die Abwahl von Peter Feldmann Anfang November.

Damals hatten 20,6 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt. Das könnte an der Corona-Pandemie liegen: Bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2018 gab es nur knapp 47.000 Briefwähler. Alle Briefwahl-Stimmen werden am Sonntagabend auf dem Messegelände ausgezählt.

Weitere Informationen Briefwahl vergessen? Wer seine Briefwahlunterlagen erhalten, aber noch nicht zurückgeschickt hat, kann sie am Wahlwochenende noch in einen der vier Briefkästen des Briefwahllokals in der Stiftstraße 29, beim Wahlamt Zeil 3, beim Zentralen Bürgeramt in der Lange Straße 25-27 und beim Bürgeramt Höchst in der Dalbergstraße 14 einwerfen.



Alternativ können die roten Wahlbriefe am Sonntag bis 18 Uhr bei der zentralen Briefwahlauszählung in der Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, Halle 9, bei der Briefwahlleitung abgegeben werden. Mit der Post würden sie zu spät ankommen, um noch gezählt zu werden. Ende der weiteren Informationen

Ergebnis der OB-Wahl ab 20 Uhr erwartet

Wenn die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen sind, beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Stadt wollte im Vorfeld keine Schätzung darüber abgeben, wann das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl vorliegen wird. Erfahrungsgemäß könnte es zwischen 20 und 21 Uhr so weit sein. So war es auch bei der Abwahl von Peter Feldmann, der das Amt nach einer Reihe von Skandalen vorzeitig abgeben musste.

Wegen der großen Zahl der Kandidierenden könnte es laut dem stellvertretenden Gemeindewahlleiter Stefan Köster dieses Mal etwas länger als gewöhnlich dauern, bis die Stimmen ausgezählt sind. Das endgültige Ergebnis wird der Wahlausschuss am Donnerstag (9. März) feststellen.

Wie der hr am Wahlabend informiert

Auf hessenschau.de können Sie sich am Wahlabend live mit interaktiven Ergebnisgrafiken und in unserem Ticker zur OB-Wahl informieren. Dort erfahren Sie auch, wie die einzelnen Stadtteile abgestimmt haben.

Im hr-fernsehen schaltet die hessenschau um 19.30 Uhr live in den Römer, um 20.15 Uhr folgt ein 15-minütiges hessenschau extra zur Wahl. Auch die Radiowellen des hr informieren am Sonntag über die Wahl und das Ergebnis.

Eigentlich sollte erst 2024 gewählt werden

Eigentlich sollte in Frankfurt erst kommendes Jahr ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden. Doch der ehemalige Amtsinhaber Peter Feldmann hatte wegen der Affäre um die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und diverser Ausrutscher das Vertrauen verspielt und war im November vergangenen Jahres abgewählt worden. Kurz darauf wurde der SPD-Politiker wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Geschäfte führt seit der Abwahl Feldmanns Stellvertreterin, die Grünen-Politikerin Nargess Eskandari-Grünberg. Sie steht nicht zur Wahl. Die übliche Amtszeit für einen Oberbürgermeister beträgt in Frankfurt sechs Jahre.

2018 war Feldmann klarer Sieger

Bei der letzten Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt 2018 hatte Feldmann den Chefsessel im Rathaus noch mit deutlichem Vorsprung verteidigt. Die Stichwahl gewann er mit 70,8 Prozent der Stimmen gegen die CDU-Gegenkandidatin Bernadette Weyland. Bereits in der ersten Runde hatte Feldmann 46 Prozent der Stimmen geholt, Weyland rund 25 Prozent.

Vor Feldmanns Amtszeit, von 1995 bis 2012, war der Römer mit Petra Roth CDU-regiert.

Stichwahltermin am 26. März

Sollte ebenso wie 2018 am Sonntag keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent erringen, kommt es am 26. März zu einer Stichwahl. Das ist bei 20 Kandidierenden wahrscheinlich.

Am selben Tag fände auch eine mögliche Stichwahl um das OB-Amt in Kassel statt. Der Termin für die erste Wahlrunde in Kassel ist der 12. März. Auch in Darmstadt wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt: Am 19. März findet dort die OB-Wahl statt, eine mögliche Stichwahl am 2. April.

