Wo am Sonntag noch gewählt wird

Am Sonntag wird nicht nur in Kassel gewählt. Im Rheingau-Taunus-Kreis konkurrieren fünf Kandidierende um die Nachfolge des bisherigen Landrats Frank Kilian (parteilos). Er will nicht erneut antreten, weil ihm die Arbeitslast zu groß geworden ist.

Außerdem gibt es gleich in 17 Städten und Gemeinden Bürgermeisterwahlen. In Linden (Landkreis Gießen) und in Alheim (Hersfeld-Rotenburg) kommt es zu Neuwahlen, weil in beiden Gemeinden die vorherigen Bürgermeister per Bürgerentscheid abgewählt worden sind. In einem Bürgerentscheid dürfen die Menschen in Hünstetten (Rheingau-Taunus) außerdem über einen geplanten Windpark abstimmen.