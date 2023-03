Welche Aufgaben hat ein Oberbürgermeister?

Was macht eigentlich ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin - und was unterscheidet das Amt vom Bürgermeister? Die Funktionen sind im Prinzip die gleichen: Er oder sie repräsentiert die Stadt in der Öffentlichkeit, ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten in der Stadtverwaltung und sitzt dem Magistrat vor. Dort bereitet der oder die OB Beschlüsse vor und hat unter anderem auch ein Vetorecht, wenn er oder sie der Ansicht ist, dass Beschlüsse gegen das Wohl der Stadt verstoßen.

Kreisfreie Städte und Sonderstatus-Städte haben in Hessen eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister. Das Amt der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters bezeichnet in diesen Städten die Stellvertretung des Stadtoberhauptes.