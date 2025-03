OB-Wahl in Wiesbaden Gert-Uwe Mende und Thilo von Debschitz gehen in Stichwahl

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden sind die Stimmen ausgezählt. Amtsinhaber Gert-Uwe Mende von der SPD liegt deutlich vorne - für einen direkten Wahlsieg reichte es aber nicht: In der Stichwahl muss er sich gegen den parteilosen Thilo von Debschitz behaupten.

Die Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden ist nach dem ersten Wahlgang noch nicht entschieden: Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) sicherte sich am Sonntag mit 37,7 Prozent die meisten Stimmen, schaffte aber keine absolute Mehrheit. Damit gehen Mende und der parteilose Thilo von Debschitz, der 30,1 Prozent der Stimmen erhielt und von CDU und FDP unterstützt wurde, am 30. März in die Stichwahl.

Die Kandidatin der Grünen, Gesine Bonnet, hatte ebenfalls gehofft, in die Stichwahl einzuziehen: Mit 14,6 Prozent verfehlte sie dieses Ziel aber deutlich. Auf Platz vier landete AfD-Kandidat Ralf Offermans (6,3 Prozent), gefolgt von Linken-Kandidat Ingo von Seemen (4,3 Prozent).

Der Stimmzettel bei dieser Wahl war deutlich länger als 2019. Mit 2,5 Prozent erreichte unter den weiteren Kandidaten Matthias Bedürftig (Freie Wähler) die meisten Stimmen. Es bewarben sich außerdem Christian Hill von der Initiative Pro Auto (1,6 Prozent), Andreas Gutzeit von der Freien Wählergemeinschaft (1,2 Prozent) und Lukas Haker von Die PARTEI (1,1 Prozent). Schlusslicht wurde Elmar Krebber von der Unabhängigen Liste Wiesbaden (0,6 Prozent). Über die Auszählungsergebnisse im Detail informieren wir hier.

Mende deutlicher vorne als 2019 Mende erzielte im ersten Wahlgang deutlich bessere Ergebnisse als bei der Wahl 2019, damals erreichte er 27,1 Prozent und musste ebenfalls in die Stichwahl gehen. Die einzigen Stadtteile, die SPD-Kandidat Mende dieses Mal nicht gewinnen konnte, sind Nordost, Sonnenberg und Breckenheim: Hier liegt Thilo von Debschitz vorne. Die Wahlbeteiligung in Wiesbaden liegt bei 43,3 Prozent. Bei der Wiesbadener OB-Wahl 2019 lag sie etwas höher bei 53,5 Prozent. Damals fiel die OB-Wahl allerdings mit der Europawahl zusammen, was die Wahlbeteiligung angekurbelt haben dürfte. 48,5 Prozent der Menschen wählten dieses Mal per Briefwahl. Stimmzettel deutlich länger als 2019 Vor sechs Jahren hatte sich SPD-Kandidat Mende bei der Stichwahl mit 61,8 Prozent gegen seinen damaligen Herausforderer von der CDU, Eberhard Seidensticker (38,2 Prozent), durchgesetzt.