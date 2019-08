Ein Dutzend Boote blockierte am 10. August den Schiffsverkehr auf dem Main in Frankfurt.

Vier hessische Städte haben sich zu "sicheren Häfen" für in Seenot geratene Flüchtlinge erklärt. Es könnte gut sein, dass demnächst auch Frankfurt dazu gehört.

Mit einem Dutzend Boote hatten Aktivisten des Bündnisses "Seebrücke" vor Kurzem den Schiffsverkehr auf dem Main in Frankfurt blockiert. Sie forderten eine humanere Flüchtlingspolitik und ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister der Stadt. Einige Tage und mehrere Tweets später antwortete dieser auf Twitter - und was Peter Feldmann (SPD) schrieb, dürfte den Aktivisten gefallen haben.



Er schließe sich ausdrücklich der Forderung der "Seebrücke" an, Frankfurt zu einem sicheren Hafen für in Seenot geratene Flüchtlinge machen, schrieb der Oberbürgermeister am Sonntag. Die Situation im Mittelmeer sei menschenunwürdig. Es sei Pflicht zu helfen.

Aber was heißt das nun? Wird sich die Stadt tatsächlich demnächst dem Konzept der "sicheren Häfen" anschließen und sich damit gegen die "Abschottungspolitik Europas" stellen - so wie es bisher auch Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Marburg und insgesamt 86 Städte in Deutschland getan haben? Ganz so einfach scheint das nicht. Doch in die Diskussion ist Bewegung geraten.

Grüne: "Müssen die Situation neu bewerten"

Schon im vergangenen November hatte das Frankfurter Stadtparlament einen entsprechenden Antrag der Linken mit den Stimmen der Koalition aus CDU, SPD und Grünen abgeschmettert. Die Christdemokraten hatte ihr Veto eingelegt, gemäß der Koalitionsvereinbarung mussten schließlich auch SPD und Grüne dagegen stimmen.



"Sie können sich vorstellen, wie schwer das damals für einige unserer Kollegen war, die dem Antrag eigentlich zustimmen wollten", sagt der Geschäftsführer der SPD-Fraktion Holger Tschierschke. Könnte sein, dass diese Stadtverordneten bald Gelegenheit haben, ihre damaliges Votum zu revidieren. "Wir sind bereit, eine neue Initiative mitzutragen", sagt Tschierschke.

Auch bei den Grünen ist einiges in Bewegung gekommen. "Wir müssen die Situation jetzt noch einmal neu bewerten", sagt Grünen-Fraktionschef Sebastian Popp. Nachdem auch die Kanzlerin entsprechende Signale gegeben habe, sei das Thema noch einmal aktuell geworden, sagt er. Bundeskanzlerin Merkel hatte vor einigen Tage angeregt, die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer wieder in staatliche Hände zu legen.

Grünen-Fraktion berät am Mittwoch

An diesem Mittwoch will die Grünen-Fraktion im Römer ihr weiteres Vorgehen beraten. Gut möglich, dass dies in eine neue Abstimmung im Stadtparlament mündet. Zwar ist die CDU weiter gegen die Idee der "sicheren Häfen". "Wir sind dagegen, weil es sich da nur um eine symbolpolitische Aktion handelt", sagt CDU-Fraktionschef Nils Kößler. Viel wichtiger sei es, den Flüchtlingen zu helfen, die da sind, sagt er.

Trotzdem könnte dieses Mal die Abstimmung anders ausgehen. Denn die Koalitionsdisziplin wackelt. "Ich kann mir schon vorstellen, dass wir bei einem solchen Thema die Abstimmung freigeben könnten", sagt Grünen-Fraktionschef Popp. Und das heißt: Jeder Abgeordnete könnte dann frei nach seinem Gewissen entscheiden. Zusammen mit der Linken, Ökolinx und der Fraktion gäbe es dann wohl eine Mehrheit für den "sicheren Hafen" Frankfurt.