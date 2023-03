Kassel hat gewählt. Nach Auszählung der Hälfte der Wahlbezirke führt Amtsinhaber Geselle, auf dem zweiten Platz liegt der Grünen-Kandidat Schoeller.

Nach der Auszählung von 122 von 244 Wahlbezirken liegt bei der Oberbürgermeisterwahl in Kassel der aktuelle Amtsinhaber, Christian Geselle (unabhängig), mit 32,1 Prozent der Stimmen vorne. Auf dem zweiten Platz liegt Sven Schoeller (Grüne) mit 26,8 Prozent.

Es folgen Eva Kühne-Hörmann (CDU) mit 16,4 Prozent, Isabel Carqueville (SPD) mit 13,1 Prozent, Violetta Bock (Linke) mit 9,9 Prozent und Stefan Käufler (die Partei) mit 1,9 Prozent. Nach dem aktuellen Stand würden Geselle und Schoeller am 26. März in die Stichwahl gehen.

Vorläufiges Endergebnis

Insgesamt sechs Kandidierende haben sich um das Oberbürgermeisteramt in Kassel beworben. Exakt 145.621 wahlberechtigte Kasselerinnen und Kasseler konnten sich zwischen jeweils drei Bewerberinnen und drei Bewerbern entscheiden.

Sollte keiner der Kandidierenden die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent erringen, kommt es am 26. März zu einer Stichwahl. Es wäre erst das zweite Mal in der Geschichte der Stadt, dass sich ein Kandidierender nicht im ersten Wahlgang durchsetzen kann. Zuletzt hatte Bertram Hilgen (SPD) bei der OB-Wahl 2005 erst in der Stichwahl gegen Georg Lewandowski (CDU) gewonnen.

Die Stadt wollte im Vorfeld keine Schätzung darüber abgeben, wann das vorläufige Endergebnis der OB-Wahl vorliegen wird. Ein Sprecher verwies auf die Auszählung bei der vergangenen OB-Wahl.

Hier sei das Ergebnis um 19.15 Uhr so eindeutig ausgefallen, dass mit Christian Geselle der Wahlsieger bereits feststand. Ob auch in diesem Jahr bereits so früh mit einem Ergebnis gerechnet werden kann, ist unklar.

Großes Interesse an Briefwahl

Bis Freitag hatte die Stadt Kassel 27.438 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Das sind mehr als doppelt so viel wie bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2017.

Damals hatten 13.425 Menschen per Briefwahl abgestimmt, 40.845 Menschen hatten ihre Stimme im Wahllokal abgegeben. Alle Briefwahl-Stimmen werden am Sonntagabend im Rathaus ausgezählt.

Wie der hr am Wahlabend informiert

Auf hessenschau.de können Sie sich am Wahlabend live mit interaktiven Ergebnisgrafiken und in unserem Ticker zur OB-Wahl informieren. Dort erfahren Sie auch, wie die einzelnen Stadtteile abgestimmt haben.

Im hr-fernsehen schaltet die hessenschau um 19.30 Uhr live in ins Kasseler Rathaus, um 20.15 Uhr folgt ein 15-minütiges hessenschau extra zur Wahl. Auch die Radiosender des hr informieren am Sonntag über die Wahl und das Ergebnis.

Neben der OB-Wahl in Kassel finden heute noch zahlreiche weitere Wahlen statt. So sind die Menschen in 18 hessischen Gemeinden aufgerufen, einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen. Außerdem wird im Rheingau-Taunus-Kreis ein neuer Landrat gewählt. In Hünstetten (Rheingau-Taunus) dürfen die Bürger am Sonntag nicht nur einen neuen Landrat wählen, sondern auch Ja oder Nein zur Windkraft sagen. Alle Ergebnisse zu den Wahlen finden Sie bei hessenschau.de.

2017 war Geselle klarer Sieger

Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in Kassel Im Jahr 2017 war Geselle, damals noch für die SPD, im ersten Wahlgang mit 56,6 Prozent gewählt worden.

SPD-Bürgermeister haben in der nordhessischen Stadt ein lange Tradition. Vor Geselles Amtszeit, von 2005 bis 2017, saß Sozialdemokrat Bertram Hilgen im Chefsessel des Rathauses, von 1993 bis zur Übernahme Hilgens war Kassel mit Georg Lewandoski zum ersten und bisher einzigen Mal CDU-regiert.

Sollte es am 26. März zu einer Stichwahl in Kassel kommen, dann wäre das an demselben Tag wie die Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt. Auch in Darmstadt wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt: Am 19. März findet dort die OB-Wahl statt, eine mögliche Stichwahl am 2. April.