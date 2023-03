Paukenschlag bei der Oberbürgermeisterwahl in Kassel. Bei der Wahl erreichten Amtsinhaber Geselle und Grünen-Kandidat Schoeller die Stichwahl. Doch Geselle macht einen Rückzieher. Er tritt nicht an.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Kassel hat kein Kandidat die notwendige absolute Mehrheit erreicht. Nach der Auszählung von allen Stimmbezirken erhielt Amtsinhaber Christian Geselle (unabhängig) die meisten Stimmen. Er kam auf 31,5 Prozent.

Damit würde Geselle am 26. März bei einer Stichwahl eigentlich gegen den Zweitplatzieren Sven Schoeller (Grüne) antreten. Dieser erhielt 27,8 Prozent der Stimmen. Doch Geselle trat von der Stichwahl zurück und wird nicht erneut antreten, wie er in der hessenschau sagte.

Stichwahl nur mit Schoeller

"Ich möchte das, was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, meiner Familie nicht mehr zumuten. Das steht für mich an erster Stelle", sagte Geselle in der Sendung. Er bezeichnete den Wahlkampf gegen ihn als "schmutzig."

Damit verbleibt Schoeller als einziger Kandidat. "Ich gratuliere Sven Schoeller zum Einzug in die Stichwahl", so Geselle. Geselle war nach einem Streit mit seiner Partei bei der Wahl als unabhängiger Kandidat und nicht für die SPD angetreten.

Da Christian Geselle nicht zur Stichwahl antreten wird, haben die Kasseler am 26. März nur die Möglichkeit, Schoeller zu wählen oder nicht zu wählen. Das sagte Wahlleiterin Anja Morell im Rathaus. Er braucht für einen Wahlsieg mindestens 50 Prozent der Stimmen.

40,9 Prozent Wahlbeteiligung

Bei der Wahl am Sonntag folgt Ex-Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) mit 16,8 Prozent Rang drei. Isabel Carqueville (SPD) belegt mit 12,8 Prozent Platz vier. Es folgen Violetta Bock (Linke) mit 9,2 Prozent und Stefan Käufler (Die Partei) mit 2,0 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 40,9 Prozent und ist damit deutlich höher als bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl. 2017 betrug sie 35,6 Prozent.

Schoeller freut sich über zweiten Platz

Grünen-Kandidat Schoeller zeigte sich im Rathaus erfreut über sein Ergebnis: "Es war sicherlich nicht nur eine Personenwahl", sagte er gegenüber dem hr. Da es sechs Bewerberinnen und Bewerber gegeben habe, hätten die Themen im Wahlkampf schon eine Rolle gespielt. "Mir war es wichtig, deutlich zu machen: Ich bin ein OB über alle Parteigrenzen hinweg", so Schoeller.

Für die Drittplatzierte Kühne-Hörmann war bereits vor der Auszählung klar, dass es schwierig werden könnte, in die Stichwahl zu kommen. Daher sei sie "nicht völlig überrascht" von den vorläufigen Ergebnissen.

Es ist vermutlich das historisch schlechteste Ergebnis, das die SPD bei einer OB-Wahl in Kassel erzielt hat. "So ist nun mal Demokratie", sagt die Viertplatzierte, Isabel Carqueville, am Abend. Gemeinsam mit ihrem Team habe sie für jede Stimme gekämpft. Sie sei stolz auf diese Leistung und dankt ihrem Wahlkampfteam für seinen Einsatz. Eine Wahlempfehlung wird es von ihr nicht geben.

Über 145.000 Wahlberechtigte

Exakt 145.621 wahlberechtigte Kasselerinnen und Kasseler konnten sich zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern entscheiden. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte der Stadt, dass sich ein Kandidierender nicht im ersten Wahlgang durchsetzen konnte. Zuletzt hatte Bertram Hilgen (SPD) bei der OB-Wahl 2005 erst in der Stichwahl gegen Georg Lewandowski (CDU) gewonnen.

Bis Freitag hatte die Stadt Kassel 27.438 Briefwahlunterlagen ausgestellt. Das sind mehr als doppelt so viel wie bei der letzten OB-Wahl im Jahr 2017.

Damals hatten 13.425 Menschen per Briefwahl abgestimmt, 40.845 Menschen hatten ihre Stimme im Wahllokal abgegeben. Alle Briefwahl-Stimmen werden am Sonntagabend im Rathaus ausgezählt.

Neben der OB-Wahl in Kassel fanden am Sonntag noch zahlreiche weitere Wahlen statt. So waren die Menschen in 18 hessischen Gemeinden aufgerufen, einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen. Außerdem wurde im Rheingau-Taunus-Kreis ein neuer Landrat gewählt. In Hünstetten (Rheingau-Taunus) durften die Bürger am Sonntag nicht nur einen neuen Landrat wählen, sondern auch Ja oder Nein zur Windkraft sagen. Alle Ergebnisse zu den Wahlen finden Sie bei hessenschau.de.

2017 war Geselle klarer Sieger

Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in Kassel Im Jahr 2017 war Geselle, damals noch für die SPD, im ersten Wahlgang mit 56,6 Prozent gewählt worden. SPD-Bürgermeister haben in der nordhessischen Stadt ein lange Tradition. Vor Geselles Amtszeit, von 2005 bis 2017, saß Sozialdemokrat Bertram Hilgen im Chefsessel des Rathauses, von 1993 bis zur Übernahme Hilgens war Kassel mit Georg Lewandoski zum ersten und bisher einzigen Mal CDU-regiert.

Die Stichwahl am 26. März in Kassel ist an demselben Tag wie die Oberbürgermeister-Stichwahl in Frankfurt. Auch in Darmstadt wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt: Am 19. März findet dort die OB-Wahl statt, eine mögliche Stichwahl am 2. April.

