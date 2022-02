So will Hessen die meisten Corona-Maßnahmen aufheben

Die Omikronwelle flacht offenbar ab. Deshalb setzt auch Hessen einen vom Bund-Länder-Gipfel beschlossenen Öffnungsplan stufenweise bis 20. März um. Manches für die Zeit danach ist noch ungeklärt.

Hessen schließt sich nach dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch dem weitreichenden Lockerungsplan an, der dort beschlossen wurde. Vorgesehen ist ein Drei-Stufen-Plan, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwochabend in Wiesbaden nach der Videoschalte sagte. Er sprach von "einem Paradigmenwechsel" und einem "ganz gewaltigen Schritt".

Erste Lockerungen sollen ganz rasch kommen, wenn das Corona-Kabinett am Montag tagt. Sie betreffen vor allem die privaten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Ab 4. März sollen Erleichterungen für die Gastronomie, Veranstalter und Betreiber von Clubs und Diskotheken greifen. Eine ganz weitgehende Öffnung wäre dann am 20. März möglich. Dann läuft das aktuellen Infektionsschutzgesetz aus. Lediglich grundlegende Schutzmaßnahmen wie Maskepflicht und Abstandsgebot könnten übrigbleiben.

In drei Stufen zum Freedom Day?

Der Öffnungsplan im Einzelnen:

In einem ersten Schritt würden wohl schon kommende Woche die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene komplett aufgehoben – also ohne die aktuelle Begrenzung der Teilnehmerzahl. Die Zugangsregel zum Einzelhandel nur für Geimpfte und Genesene (2G) soll bundesweit gekippt werden. Es müssten aber medizinische Masken getragen werden. In Hessen gilt das seit einiger Zeit schon, hier sind derzeit FFP-Masken verpflichtend.

Kritik an der Ampel

"Wir können jetzt nicht sagen, was dann kommt", sagte Hessens Regierungschef zu der dritten Stufe. Es habe nicht einmal eine Verständigung darüber gegeben, "ob wir vor dem 20. März zusammenkommen". Die Schuld an der fehlenden Einigung wies Bouffier der Bundesregierung zu. Die Parteien der Ampelkoalition hätten sich untereinander nicht einigen können. Ohne die FDP zu nennen wies er darauf hin, dass die Partei bereits vor Wochen den 20. März zum Freedom Day aufgerufen habe und sich nun mit SPD und Grünen nicht für die zeit danach einigen könne.

Es sei in jedem Fall gerechtfertigt, "in ganz beachtlicher Weise wieder zum normalen Leben zurückzukehren“, sagte der Ministerpräsident. Die Welle flache ab und die Kliniken seien nicht überlastet. Der CDU-Politiker warnte aber vor Leichtsinn: "Die Pandemie ist nicht vorbei."

Der Koalitionspartner äußerte sich ähnlich. "Ich kann nur davon abraten, wie im Frühjahr 2020 und 2021 erneut von einem Ende der Pandemie zu reden, um sich dann im Herbst eventuell wieder korrigieren zu müssen", äußerte Mathias Wagner, Vorsitzender der Grünen Landtagsfraktion, laut einer Mitteilung. In der aktuellen Lage sei es aber angemesen und geboten, die Einschränkung von Freiheitsrechten zurückzunehmen.

Wirtschaft hofft wieder

Hessens Wirtschaft begrüßt die angekündigten Öffnungsschritte. Von einem "ermutigenden Signal“ sprach Kirsten Schoder-Steinmüller, Präsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK). Ganz zufrieden ist sie aber nicht: Ihrer Meinung nach ginge einiges schneller und "praxisorientierter", nicht zuletzt in der Gastronomie. So könnten etwa in der Außengastronomie sofort alle Beschränkungen wegfallen.

Grundlegende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken, anlassbezogenes Testen und Hygienekonzepte fänden seit Beginn der Pandemie die breite Unterstützung der Wirtschaft. Dies gelte auch über den 20. März hinaus. Die Wirtschaftsverbände hatten zuletzt immer stärker davor gewarnt, dass in den von Einschränkungen und Schließungen betroffenen Branchen zumnehemd Unternehmen vor dem Aus stünden.