Offizieller Termin OB-Wahl in Frankfurt am 5. März 2023

Die Wahl des neuen Frankfurter Oberbürgermeisters findet am 5. März 2023 statt.

Den Termin hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Donnerstagabend offiziell beschlossen, wie die Stadt mitteilte. Auf das Datum hatten sich bereits Grüne, CDU, SPD, FDP und Volt verständigt. Eine mögliche Stichwahl soll am 26. März stattfinden.

Erste Bewerbungen für den OB-Posten gibt es bereits: Für die SPD tritt Planungsdezernent Mike Josef an. Für die CDU soll der ehemalige Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker ins Rennen gehen, für die Grünen die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann. Ihre Personalie muss am Wochenende von der Parteibasis bestätigt werden.