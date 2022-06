Gesundheitsminister Klose (Grüne) hat sich für einen neuen Anlauf zu einer Widerspruchslösung bei Organspenden ausgesprochen.

"Der Organspendemangel ist in Deutschland leider besonders ausgeprägt", sagte Klose am Freitag mit Blick auf den Tag der Organspende am Samstag. Im Bundestag hatte die Widerspruchslösung Anfang 2020 keine Mehrheit gefunden.