Die hessische AfD bestimmt am Wochenende ihre Kandidaten für die nächsten Bundestagswahlen. Der Parteitag in Hofheim wird begleitet von Protesten. Die Polizei will mit mehr als Tausend Einsatzkräften, Hubschraubern und Drohnen vor Ort sein.

Mit einer Menschenkette haben in Hofheim am Taunus (Main-Taunus) rund 550 Menschen am Freitagabend gegen den Parteitag der hessischen AfD demonstriert. Diese Zahlen nannte die Polizei. Die Veranstalter sprachen von 1.000 Teilnehmern.

Gegen 18 Uhr hatten sich die Demonstranten vor der Stadthalle versammelt und kreisten diese Hand in Hand ein. "Wir wollen klar und deutlich machen, dass wir die AfD hier nicht möchten", sagte Michael Kegler von "MTK gegen Rechts", der die Menschenkette angemeldet hatte.

Proteste das ganze Wochenende angekündigt

Der "enorme Zuspruch" zu der Aktion zeige, dass die Mehrheit der Bevölkerung und die Zivilgesellschaft dem Vormarsch der AfD "nicht tatenlos und schweigend zusehen," so Kegler.

Proteste sollen das ganze Wochenende über den AfD-Landesparteitag begleiten. Fünf Veranstaltungen wurden bei der Stadt angemeldet, die sich teilweise zeitlich überschneiden. Die Behörden erwarten bis zu 4.000 Menschen.

Organisiert werden die Demonstrationen größtenteils dem Bündnis "MTK gegen rechts" - einem Bündnis aus Gemeinden, Schülervertretungen, Caritas, Ausländerbeiräten, Vereinen, Parteien und Einzelpersonen.

Die Polizei kündigte an, mit mehr als tausend Einsatzkräften, Hubschraubern und Drohnen vor Ort zu sein. Wegen der Versammlungen sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, teilte sie mit.

AfD zeigt sich optimistisch für Bundestagswahl

In Hofheim will die AfD ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 bestimmen. Mehr als 300 Delegierte sind eingeladen.

Nach ihrem Erfolg bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gab sich die Hessen-AfD am Freitag auch in Hofheim optimistisch mit Blick auf die Bundestagswahl am 28. September 2025. Diese werde der größte politische Erfolg in der AfD-Parteigeschichte werden, prognostizierte Heiko Scholz, Mitglied des AfD-Bundes- und Landesvorstands.

Die Vorbereitungen dafür seien bereits im Gange. Für Samstag und Sonntag hat die Partei in Hofheim die Listenwahl für die Bundestagswahl geplant.

Den vielen Polizisten rund um die Stadthalle von Hofheim dankte der AfD-Politiker, dass sie einen "reibungslosen Ablauf" des Parteitreffens ermöglichten.

AfD-Bundestagsabgeordnete streiten vor Gericht

Derzeit sitzen vier ihrer Mitglieder aus Hessen im Bundestag: Jan Nolte, Mariana Harder-Kühnel, Uwe Schulz und Albrecht Glaser. Die Gießener Bundestagsabgeordnete Joana Cotar war ebenfalls für die AfD ins Parlament eingezogen. Sie hat die Partei aber verlassen.

Nach der Listenwahl am Wochenende für die nächste Bundestagswahl könnten noch mehr hessische AfD-Politiker zum Zuge kommen, die AfD hofft auf acht bis zehn Plätze. Es gilt als sicher, dass Nolte auf Listenplatz eins landen wird – die frühere Spitzenkandidatin Harder-Kühnel auf einem der folgenden Plätze. Im Wiesbadener Landtag stellt die AfD mittlerweile die größte Oppositionsfraktion.

Mit Spannung wird erwartet, ob Harder-Kühnel möglicherweise gegen Schulz antritt, der hinter Nolte auf Platz zwei gewählt werden will. Die beiden AfD-Mitglieder streiten gerade vor Gericht. Der Gießener Bundestagsabgeordnete soll seine Parteifreundin Harder-Kühnel körperlich angegangen sein.

Zu Beginn der Aufstellungsversammlung am Samstagvormittag in der Stadthalle von Hofheim steht unter anderem ein Grußwort des EU-AfD-Parlamentariers René Aust auf der Tagesordnung. Dann stellen sich die Bewerberinnen und Bewerber für die Landesliste zur 21. Bundestagswahl jeweils mit Wortbeiträgen vor.

Externer Inhalt AfD plant eigene Kundgebung Am Samstagmorgen sind zwei Demonstrationszüge geplant, zu denen 200 und 400 Teilnehmer angemeldet sind. Zusätzlich soll ab 11 Uhr auf einem zentralen Platz in Hofheim ein "Fest der Demokratie" stattfinden, bei dem bis zu 500 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Auch die AfD selbst hält an allen drei Tagen eine Kundgebung ab, zu der 20 Teilnehmer angemeldet sind. Die Stadt Hofheim und die Polizei haben sich nach eigenen haben seit Wochen auf das "herausfordernde Wochenende" vorbereitet.