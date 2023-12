Zehn Wochen nach der Landtagswahl stimmen CDU und SPD über den ausgehandelten Koalitionsvertrag ab. Die Christdemokraten legten am Mittag vor und segneten das Papier ab.

Die CDU hat sich auf einem kleinen Parteitag klar für eine Koalition mit der SPD ausgesprochen. In Frankfurt erhielt der Entwurf des Koaltionsvertrags eine breite Zustimmung bei nur einer Gegenstimme. Es waren 133 CDU-Delegierte anwesend.

Die beiden Parteien hatten sich in den vergangenen Wochen auf das 184-seitige Regierungsprogramm für die Jahre 2024 bis 2029 geeinigt.

Eine (angekündigte) Gegenstimme bei der CDU

Zuvor hatte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) für den geplanten Koalitionsvertrag mit der SPD geworben. "Das ist ein Vertrag, der die Dinge zusammenbringt." Die Versprechen aus dem CDU-Wahlprogramm würden eingehalten, so Rhein. Es sei eine Politik, die die Mehrheit stärke und trotzdem die Minderheiten schütze.

Der Wiesbadener Horst Klee (CDU) hatte vor der Abstimmung angekündigt, dem Vertragsentwurf nicht zuzustimmen. "Ich bin mit den Leistungen der Landesregierung der letzten Jahre sehr zufrieden. Weil wir auch einen Partner hatten, auf den wir uns verlassen konnten", sagte er mit Blick auf die Grünen, die nach der Aufkündigung des schwarz-grünen Bündnisses nun in die Opposition müssen.

SPD-Treffen in Groß-Umstadt

Die SPD kam ebenfalls zu einem Sonderparteitag in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) zusammen - auch dort stand mit dem Koalitionsvertrag nur ein inhaltlicher Punkt auf der Tagesordnung. In einer auf drei Stunden veranschlagten Debatte mit mehr als 50 angemeldeten Wortbeiträgen wurde auch Kritik geäußert, vor allem am Migrationsteil des Koalitionsvertrags, aber auch am Bildungskapitel mit dem Festhalten am dreigliedrigen Schulsystem und dem geplanten Verbot von Gender-Sonderzeichen. Gleich zu Beginn forderte Juso-Landeschef Lukas Schneider die Ablehnung des Entwurfs.

Hessens SPD-Chefin Nancy Faeser hat die geplante schwarz-rote Koalition im Land auf einem SPD-Parteitag mit kontroverser Debatte als "Verantwortungsgemeinschaft" bezeichnet. Eine "Liebesheirat" sei das angestrebte Regierungsbündnis nicht, sagte die Bundesinnenministerin. "Es ist nicht alles gut in diesem Koalitionsvertrag", ergänzte Faeser mit Blick auf den Entwurf des Regierungsprogramms. Beispielsweise seien dort Ziele in der Flüchtlingspolitik formuliert, "die außerordentlich wehtun". Aber kein Einstieg in die Landesregierung hieße für die SPD, selbst weniger für Migranten tun zu können.

Wie geht es weiter?

Nach der Zustimmung beider Parteitage wollen Rhein und Faeser am kommenden Montag den schwarz-roten Koalitionsvertrag unterschreiben.

Die künftigen Ministerinnen und Minister sollen erst Anfang 2024 bekannt gegeben werden. Der 21. hessische Landtag konstituiert sich am 18. Januar. Dann kann die erste unionsgeführte CDU/SPD-Koalition der hessischen Landesgeschichte in Wiesbaden starten.

Nach der Landtagswahl vom 8. Oktober entschied sich die CDU nach Sondierungsgesprächen gegen ein neues Bündnis mit den Grünen und für Koalitionsverhandlungen mit der SPD.