SPD-Kandidatin gewinnt Los-Entscheid in Nauheim

Bei der Bürgermeisterwahl in Nauheim gab es keine Entscheidung - nicht mal die Stichwahlkandidaten konnten alle ermittelt werden. Jetzt hat das Los entschieden.

Die Sozialdemokratin Rosalia Radosti geht zusammen mit dem parteilosen Roland Kappes in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Nauheim (Groß-Gerau). Das hat das Losverfahren am Dienstagabend ergeben.

Bei der Bürgermeisterwahl am 26. Februar hatte Kappes die meisten Stimmen erreicht - mit 43,2 Prozent aber nicht die absolute Mehrheit. Der zweite Platz für die Stichwahl konnte nicht ermittelt werden, weil Radosti und CDU-Kandidat Max Hochstätter exakt das selbe Ergebnis hatten (769 Stimmen, 17,8 Prozent). Für so einen Fall sieht die Gemeindeordnung eine Entscheidung per Los vor.

Zwei Blätter und Schüssel aus der Küche

Für den Wahlausschuss war das ein Novum. Noch nie hatte es eine solche Situation gegeben. Um 18 Uhr am Dienstagabend kam der Ausschuss zusammen, prüfte die Unterlagen und die Stimmauszählung und hatte nichts zu beanstanden.

Das eigentliche Losverfahren gestaltete sich dann eher schlicht: Beide Namen wurden handschriftlich auf zwei DIN-A-4-Blätter geschrieben. Sie kamen in eine Schüssel aus der Amtsküche, um vom Wahlleiter gezogen zu werden. Die Stichwahl zwischen Roland Kappes und Rosalia Radosti findet am 19. März statt.