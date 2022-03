Mit einem Pilotprojekt in Darmstadt startet die elektronische Aktenführung bei den hessischen Staatsanwaltschaften.

Es sei der Startschuss für die elektronische Aktenführung bei den Staatsanwaltschaften, wie Justizministerin Kühne-Hörmann (CDU) am Donnerstag mitteilte. Die Software werde zunächst von der Abteilung allgemeines Strafrecht genutzt und dann sukzessive anderen Abteilungen bereitgestellt. Pilotprojekte zur elektronischen Akte gibt es bereits am Landgericht Limburg und am Sozialgericht Kassel.