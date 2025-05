Point Alpha bei Rasdorf - Erinnerung an letzte US-Patrouille

Deutsche und US-amerikanische Politiker und Militärs haben am ehemaligen US- Stützpunkt Point Alpha bei Rasdorf (Fulda) am Freitag an die Erfolge der Nato im Kalten Krieg erinnert.

Anlass des Festakts war der 35.Jahrestag der letzten Patrouille von US-Soldaten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Die Wiedervereinigung und der Sieg des Westens im Kalten Krieg seien "der Triumph des Guten über das Böse" gewesen, sagte Ex-Colonel Ancker, der letzte US-Befehlshaber des Stützpunkts. Für ihn sei die Nato das erfolgreichste Bündnis der Geschichte.