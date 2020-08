Im Zusammenhang mit rechtsextremen Drohmails und der Debatte über mögliche rechte Netzwerke bei der hessischen Polizei nimmt am Dienstag eine Expertenkommission im Innenministerium die Arbeit auf.

Innenminister Peter Beuth (CDU) will am Vormittag die Vorsitzende des Gremiums vorstellen. Die Kommission soll die Polizei-Strukturen untersuchen, das Leitbild der Polizei weiterentwickeln und Handlungsempfehlungen aussprechen. Übergeordnetes Ziel ist es Beuth zufolge, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden wiederherzustellen.