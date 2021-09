Wegen zahlreicher gestohlener Wahlplakate in Heppenheim (Bergstraße) ermittelt derzeit der Staatssschutz.

In der Stadt, aber auch im umliegenden Kreis Bergstraße seien seit Anfang August Plakate unterschiedlicher Parteien entwendet worden, so die Polizei am Donnerstag. Der Schaden belaufe sich auf mehrere tausend Euro.