Nach einem rechsextremen Drohschreiben gegen eine Frankfurter Anwältin im vergangenen Sommer ist offenbar ein Polizist vorläufig festgenommen worden.

Das berichteten die Zeit und die FAZ am Mittwoch. Der 30-Jährige werde verdächtigt, im vergangenen Jahr Drohfaxe an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz verschickt zu haben, berichten die Zeitungen. Laut Zeit wurden seine Wohnräume in Kirtorf (Vogelsbergkreis) durchsucht. Er soll am Dienstag festgenommen und kurz später wieder frei gelassen worden sein.

Der 30-Jährige ist seit einem Jahr vom Dienst suspendiert. Basay-Yildiz hatte vergangenen Sommer Morddrohungen gegen ihre Familie erhalten. Ermittler fanden heraus, dass ihre Privatadresse von einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden war. Seitdem gibt es Ermittlungen gegen mehrere hessische Polizisten.