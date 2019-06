Nach mit "NSU 2.0" signierten Morddrohungen gegen die Anwältin Seda Basay-Yildiz im vergangenen Sommer ist ein Frankfurter Polizist vorübergehend festgenommen worden.

Der 30-Jährige wird verdächtigt, im vergangenen Jahr Drohfaxe an die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz verschickt zu haben, wie die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Donnerstag dem hr sagte. Sie bestätigte damit vorausgegangene Berichte der Wochenzeitung Die Zeit und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . Wie die Ermittler dem Polizisten auf die Schliche kamen, ist nicht bekannt.

Laut Zeit wurden die Wohnräume des Mannes in Kirtorf (Vogelsbergkreis) durchsucht. Er wurde laut Niesen am Dienstag festgenommen und kurz später wieder frei gelassen. Ein Grund für einen Haftbefehl, zum Beispiel Fluchtgefahr, bestehe nicht, auch kein dringender Tatverdacht. Entlastet sei der Beamte aber auch nicht, sagte Niesen: "Die Ermittlungen gehen weiter."

Der 30-Jährige ist seit einem Jahr vom Dienst suspendiert. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau war er bis zu seiner Suspendierung im ersten Frankfurter Polizeirevier in der Innenstadt tätig.

Dienstcomputer missbraucht, Chatgruppe mit Nazi-Inhalten

Basay-Yildiz hatte vom Sommer 2018 an Morddrohungen gegen ihre Familie erhalten. Sie waren mit "NSU 2.0" signiert - in Anlehnung an die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, deren Mitglieder in den Jahren 2000 bis 2007 neun türkisch- und griechischstämmige Migranten und eine Polizisten ermordet hatten.

Ermittler fanden heraus, dass die nicht öffentlich bekannte Privatadresse der Anwältin auf Rechnern ohne offiziellen Anlass in eben jenem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden war. Mehrere Beamte dort sollen über eine interne Chatgruppe rechtsextreme Inhalte geteilt haben.

Ermittlungen gegen bis zu drei Dutzend Polizisten

Ob eine oder einer von ihnen Basay-Yildiz' Adresse heraussuchte und weitergab, ist nicht erwiesen, liegt aber nahe - ebenso ob sie selbst die Drohschreiben verfassten. Die Festnahme des Polizisten gibt einen weiteren Hinweis auf eine Verwicklung der Beamten in die Morddrohungen. In Hessen wurde zwischenzeitlich gegen rund drei Dutzend Polizisten wegen des Verdachts rechtsextremistischer Umtriebe ermittelt.

Sendung: hr-iNFO, 27.06.2019, 9 Uhr