Der künftige Kasseler Oberbürgermeister Schoeller wird am 21. Juli offiziell in seine Amtsgeschäfte eingeführt. Sein Vorgänger Geselle will der Staffelübergabe fernbleiben.

Wer wird dem designierten Kasseler Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) am 21. Juli offiziell die Amtsgeschäfte übergeben? Sein Vorgänger Christian Geselle (unabhängig) jedenfalls nicht - denn auch das Ende seiner Amtszeit gleicht einem Paukenschlag. Er hat bereits angekündigt, der Amtseinführung seines grünen Nachfolgers fernzubleiben.

Der offizielle Grund: eine Terminkollision. Die Stadt Kassel bestätigte dem hr auf Anfrage, dass er nach eigenen Angaben wegen "eines länger geplanten anderweitigen Termins" an dem Abend nicht dabei sein werde. Schoeller wusste nach eigenen Angaben seit Mai, dass sein Vorgänger am 21. Juli verhindert ist. Geselle habe ihn frühzeitig darüber informiert.

Kurioses letztes Amtsjahr

Diese Meldung reiht sich ein in die kuriose Entwicklung, die Geselles Amtszeit in ihrem letzten Jahr genommen hat.

Da war zunächst eine geplatzte rot-grüne Koalition im Juni letzten Jahres, das Zerwürfnis mit der eigenen Partei im September und dann im März diesen Jahres der Verzicht auf eine Stichwahl mit Herausforderer Sven Schoeller (Grüne) vor laufender Kamera. Und jetzt die Absage an die Amtsübergabe.

Bei der Sondersitzung zur Amtsübergabe handelt es sich nicht um einen regulären Termin der Stadtverordnetenversammlung, sondern um eine extra anberaumte Sitzung.

Austausch wesentlicher Infos bei Vier-Augen-Gespräch

Eine Übergabe der Amtsgeschäfte oder ein Gespräch zwischen Schoeller und Geselle nach dem 21. Juli scheint nicht mehr nötig. Beide hätten sich "bereits vor einigen Wochen zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen und wesentliche Informationen ausgetauscht", erklärte ein Sprecher der Stadt.

Schoeller bestätigte das Treffen. Man habe alle Dinge besprochen, die für die Amtsübergabe nötig seien, sagte er.

Offizielle Amtseinführung in Sondersitzung

Da die Amtszeit des künftigen Kasseler Oberbürgermeisters offiziell am 22. Juli beginnt, müsse Schoeller seine Ernennungsurkunde spätestens an diesem Tag erhalten, so ein Sprecher der Stadt. Deshalb gebe es die Sondersitzung.

In einer solchen Sondersitzung fand 2017 bereits der Amtswechsel von Bertram Hilgen (SPD) auf Geselle statt, wie die HNA schreibt. Dort wurde Hilgen dann auch als scheidender Oberbürgermeister verabschiedet.

Christian Geselle und Betram Hilgen bei der Amtsübergabe 2017. Bild © Imago Images

Keine offizielle Verabschiedung für OB Geselle

Für den scheidenden OB Geselle werde es auf seinen persönlichen Wunsch keine offizielle Verabschiedung geben, so der Sprecher. Sein Nachfolger bedauert das. Es wäre schöner gewesen, Geselle nach so vielen Jahren im Dienste der Stadt offiziell zu verabschieden.

Im Anschluss an die Übergabe der Ernennungsurkunde an Schoeller ist ein Empfang im Rathaus geplant.