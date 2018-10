Wegen des Verrats von Dienst- und Steuergeheimnissen muss sich Eschborns Bürgermeister Geiger (FDP) seit Freitag vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Er soll vertrauliche Akten weitergegeben haben, um seinem Vorgänger zu schaden.

Der 60 Jahre alte FDP-Politiker soll sich zwischen 2012 und 2014, in seiner Zeit als Stadtrat, Akten und vertrauliche Dokumente aus der Verwaltung in Eschborn (Main-Taunus) beschafft und diese fotografiert haben. Diese Fotografien übergab Mathias Geiger einem in der Kommunalpolitik aktiven Anwalt, der sie dann laut Anklage an einen Journalisten weitergeleitet haben soll.

Dafür muss sich Eschborns Bürgermeister seit Freitag vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Geiger werden Geheimnis- und Steuerverrat vorgeworfen sowie Verleumdung und falsche Verdächtigung.

Vorwurf: Geiger wollte seinem Amtsvorgänger schaden

Laut Anklage wollte Geiger mit der Aktion Material sicherstellen, um dem damaligen CDU-Bürgermeister Wilhelm Speckhardt und dessen Partei zu schaden. 2015 wurde die Aktion bekannt, weil Geiger den Rechtsanwalt wegen der Weitergabe der Daten anzeigte. Geiger soll ihn "bewusst wahrheitswidrig" der Verletzung von Privatgeheimnissen beschuldigt haben.

Bei einer Verurteilung droht dem Eschborner Bürgermeister eine Geldstrafe oder eine bis zu fünfjährige Haftstrafe. Die Akten lagen über Jahre hinweg beim Landgericht, weil die mit dem Verfahren betraute Schwurgerichtskammer wegen der vielen Haftsachen den Fall immer wieder verschieben musste. Auf dem Terminplan des Gerichts stehen sieben Verhandlungstage.

Zweites Verfahren vor dem Verwaltungsgericht

Zusätzlich zu dem Verfahren vor dem Landgericht Frankfurt hat die Eschborner Grünen-Fraktion eine Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht Frankfurt eingereicht. In diesem Fall geht es um eine ehemalige Mitarbeiterin des früheren Eschborner Bürgermeisters. Diese habe nach Auffassung der Grünen eine deutlich zu hohe Abfindung erhalten, angeblich um sie aus ihrem Job zu entfernen. Geiger macht die Frau dafür verantwortlich, Informationen an die Bild-Zeitung gegeben zu haben. Das Blatt berichtete damals, Geiger habe eine Ex-Sekretärin sexuell belästigt.

