Mängel an Radwegen können künftig einfacher gemeldet werden.

Die dafür in Hessen vorhandene Online-Meldeplattform Radverkehr sei verbessert worden, teilte das Wirtschafts- und Verkehrsministerium am Donnerstag mit. Verbesserungsvorschläge ließen sich nun in weniger als einer Minute übermitteln. Benötigt würden Angaben zum Ort, der Art der Beeinträchtigung und zur Absenderin oder zum Absender.