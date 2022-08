Nach und nach bekommen Hessens Beamte mehr Geld. Damit reagiert die Landesregierung auf gerichtlichen Druck. In den unteren Besoldungsgruppen waren die Bezüge seit Jahren verfassungswidrig niedrig.

Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Pensionärinnen und Pensionäre: 104.000 Menschen erhalten vom kommenden Frühjahr an monatlich mehr Geld, wenn sie beim Land Hessen beschäftigt sind oder waren. Und das zusätzlich zu vereinbarten Tarif- und Besoldungserhöhungen. Das haben Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Peter Beuth (beide CDU) am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Die Bezüge steigen in zwei Stufen.

Außerdem hebt das Land die Kinderzuschläge für Hessens Staatsdienerinnen und Staatsdiener deutlich an, ebenfalls schrittweise. Auf diese Eckpunkte habe sich die Koalition geeinigt, sagte Rhein. Er kündigte an, im Herbst dieses Jahres werde der entsprechende Gesetzentwurf im Landtag auf den Weg gebracht.

Damit wird laut Rhein die Verfassungsmäßigkeit der Besoldung in Hessen gesichert. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte Ende vergangenen Jahres entschieden, dass die Beamtenbesoldung in Hessen zu niedrig ist und gegen das Grundgesetz verstößt. Das Land rechnet mit Zusatzkosten von rund 195 Millionen Euro im Jahr 2023 und rund 274 Millionen Euro im Jahr darauf.

Rhein: "Nur schrittweise zu schultern"

Die Regelungen im Einzelnen:

Anhebung der Besoldung und Versorgung: Die Beträge steigen am 1. April 2023 sowie am 1. Januar 2024 um jeweils drei Prozent.

Die Beträge steigen am 1. April 2023 sowie am 1. Januar 2024 um jeweils drei Prozent. Höhere Familienzuschläge: Ab 1. April 2023 gibt es für die ersten beiden Kinder jeweils 100 Euro im Monat mehr. Für jedes weitere Kind steigt der Zuschlag um jeweils 300 Euro pro Monat. Eine Familie mit vier Kindern erhält also 800 Euro zusätzlich.

Ab 1. April 2023 gibt es für die ersten beiden Kinder jeweils 100 Euro im Monat mehr. Für jedes weitere Kind steigt der Zuschlag um jeweils 300 Euro pro Monat. Eine Familie mit vier Kindern erhält also 800 Euro zusätzlich. Höhergruppierung: Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 werden zum 1. April 2023 in die besser bezahlte Besoldungsgruppe A 6 überführt.

Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 werden zum 1. April 2023 in die besser bezahlte Besoldungsgruppe A 6 überführt. Richter und Staatsanwälte: Am 1. April 2023 sollen die niedrigsten beiden Erfahrungsstufen entfallen. Damit werde man auch gestiegenen Anforderungen in der Justiz gerecht.

Rhein wertet die Regelung als "besonders familienfreundlich und zugleich generationsgerecht". Sie sei auch angesichts des Fachkräftemangels für das Land sinnvoll. Er wies aber auch darauf hin, dass der Schritt nicht freiwillig kam. Alle Bundesländer seien vom Bundesverfassungsgerichts aufgerufen, die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Deutschland anzupassen. Vor allem auf Bedürfnisse von Familien und Wohnkosten sei bei der Bezahlung mehr zu achten.

Hessen könne "trotz unserer großen Wirtschaftskraft " die notwendigen Verbesserungen aber nur schrittweise schultern, sagte der Regierungschef. Es handele sich um eine Aufgabe, "die man auch als Herausforderung bezeichnen kann".

Reparatur mit Dominoeffekt

Die Opposition kritisiert seit längerem, Schwarz-Grün in Hessen lasse sich mit der Umsetzung zu viel Zeit. Es sind mehrere getroffene und zu erwartende Gerichtsurteile, die dem Land Druck machten. So hat das Bundesverfassungsgericht die Richterbesoldung in Berlin und Nordrhein-Westfalen in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Für Hessen erging das Grundsatzurteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshof im vergangenen November nach mehrjährigem Rechtsstreit.

Unterstützt vom Deutschen Beamtenbund (dbb) hatte ein Justizwachmeister erfolgreich geklagt. Der Landesbeamte bemängelte, dass seine Bezüge in den Jahren 2013 bis 2020 zu niedrig waren und der nötige Mindestabstand zur Grundsicherung fehlte. In der Vorinstanz scheiterte er damit. Der Verwaltungsgerichtshof gab ihm Recht und fällte damit ein Grundsatzurteil.

Nach Überzeugung der Kasseler Richter war in den untersten Besoldungsgruppen nicht der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand von 15 Prozent zu Grundsicherung eingehalten worden, wie sie etwa Arbeitssuchende erhalten. Es war klar, dass eine Anpassung sich auch auf die höheren Besoldungsgruppen auswirkt. Denn der Abstand zwischen den einzelnen Besoldungsgruppen muss angemessen sein.

Abschließende Urteile kommen erst noch

Im Fall des Verwaltungsgerichtsurteils zur sogenannten A-Besoldung des Justizwachmeisters steht allerdings noch die abschließende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus. Das gilt auch für den Musterstreit eines Professors für die sogenannte W-Besoldung. "Mit unserem Plan bleiben alle Optionen offen, weitere Stellschrauben zu justieren, sobald Karlsruhe eine abschließende Bewertung der Besoldung in Hessen vorgenommen hat", sagte Innenminister Beuth zu den ausstehenden Urteilen. Die Regierung wollte nach eigenen Angaben mit den Verbesserungen aber nicht so lange warten.

Unmittelbar nach dem Kasseler Urteil hatte schon der damalige Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) angekündigt, die Besoldung schon vor einem Richterspruch in Karlsruhe zu ändern. In seiner ersten Regierungserklärung vor dem Landtag hatte sein Nachfolger Rhein im Juni den dazugehörigen Gesetzentwurf angekündigt, ohne Einzelheiten zu nennen.

Beamtenbund: "Schritt in die richtige Richtung"

Der hessische Beamtenbund dbb begrüßte die Ankündigung als "Schritt in die richtige Richtung". "Er ist nach unserer Bewertung der im Vergleich bislang beste Weg, müsste aber ein größeres Volumen haben", erklärte der Landesvorsitzende Heini Schmitt. Der DGB-Bezirksvorsitzende Michael Rudolph sagte ebenfalls, die Vorschläge gingen in die richtige Richtung. "Wir werden sie nun im Detail prüfen und dann Gespräche mit der Landesregierung führen."

