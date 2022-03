Rechnungshof - Kontrolle in Krise

Rechnungshofpräsident Wallmann hat die Landesregierung in Wiesbaden auch in Krisenzeiten zur Finanzkontrolle aufgerufen.

"Wenn Leben und Gesundheit der Menschen bedroht sind, sei es durch Pandemie oder Krieg, rücken haushaltsrechtliche Fragen zunächst erstmal in den Hintergrund", sagte er am Donnerstag. Sparsamkeit sei dennoch wichtig, da Ressourcen freigemacht werden müssten etwa aktuell für die Organisation und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Daher gelte für Landes- und Kommunalhaushalte, dass an einer Priorisierung von Mitteln kein Weg vorbei gehe.