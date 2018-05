zum Artikel Parteitag beschließt Landtagswahlprogramm : FDP will Wähler mit Bildung und Digitalisierung erreichen

Wetzlar: Die FDP will als "Reformpartei" in den Landtagswahlkampf ziehen. Auf einem Parteitag in Wetzlar machten die Liberalen klar, was ihnen wichtig ist: Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung. [mehr]