Rechtsextreme, Islamisten, russische Spione, linke Militante: Demokratie und Sicherheit stehen laut hessischem Verfassungsschutzbericht von mehreren Seiten unter wachsendem Druck. Innenminister Poseck pocht auf mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden.

Veröffentlicht am 02.09.24 um 12:11 Uhr

Einmal im Jahr stellen der hessische Innenminister und der Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) den aktuellen Bericht der Behörde vor. In der jüngeren Vergangenheit nannten sie stets den Rechtsextremismus an erster Stelle, zuvor war es lange Zeit der Islamismus.

Auf ein Risiko-Ranking ließ sich der seit Januar amtierende Innenminister Roman Poseck am Montag so nicht ein. Eineinhalb Wochen nach dem mutmaßlich islamistischen Messer-Attentat von Solingen machte der CDU-Politiker bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2023 in Wiesbaden klar: Aus Sicht der Sicherheitsbehörden ist die Lage aus mehr als einem Grund "angespannt".

"Zusammentreffen hoch gefährlicher Entwicklungen"

Denn die Zahl der Straf- und Gewalttaten von Islamisten und Rechtsextremisten ist in Hessen gleichermaßen spürbar angestiegen.

"Ich halte nichts davon, Bedrohungen gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil: Die aktuelle Zeit ist durch ein außergewöhnliches Zusammentreffen verschiedener hoch gefährlicher Entwicklungen gekennzeichnet", sagte der Innenminister dazu.

"Demokratie nicht weit von Kippunkt entfernt"

Der Jahresbericht, den er mit LfV-Präsident Bernd Neumann präsentierte, zeigt laut Poseck eine "gestiegene Herausforderung" durch den Islamismus. Gleichzeitig sei der Rechtsextremismus noch immer "die größte Gefahr für die Demokratie".

Einen Tag nach den Landtagswahlerfolgen der AfD in Sachsen und Thüringen fügte der CDU-Politiker hinzu: "Die voranschreitende Radikalisierung der AfD, die der Verfassungsschutz in einigen Bundesländern bereits als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat, hat meines Erachtens einen Anteil daran."

Die Wahlergebnisse für zwei als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD-Landesverbände machten deutlich "dass unsere Demokratie nicht weit von einem Kippunkt entfernt sind".

"TikToK-Video als "alarmierender Tiefpunkt"

Als "alarmierenden Tiefpunkt“ wertete der Minister dabei das TikTok-Video des hessischen Landtagsabgeordneten Maximilian Müger, über das der hr am Freitag berichtete. Der AfD-Mann habe den Eindruck erweckt, Migrationspolitik mit der Waffe betreiben zu wollen.

Obendrein kommt es laut Poseck zu einer "zunehmenden Radikalisierung" in der linksextremistischen Szene. In Folge des Hamas-Angriffes auf Israel sei auch der Antisemitismus "wieder erschreckend sichtbar geworden".

Und schließlich hat es der Verfassungsschutz nach Angaben von LfV-Präsident Neumann durch den Krieg Russlands in der Ukraine mit einer ganz neuen Bedrohung zu tun bekommen. Wegen russischer Spionage, Propaganda mit Fake-News und drohenden Sabotageakten habe die Behörde die Spionageabwehr intensiviert.

Forderung nach mehr Instrumenten bekräftigt

"Unser Rechtsstaat geht mit Härte und Konsequenz gegen jede Form des Extremismus vor", sagte der Minister. Angesichts der angespannten Sicherheitslage bekräftigten er und Verfassungsschutzchef aber die Forderung nach mehr Befugnissen für die Sicherheitsbehörden.

Innenminister Roman Poseck (CDU, links) und Bernd Neumann, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Bild © picture-alliance/dpa

So müsse die Speicherung von IP-Adressen erlaubt werden, um Terroranschläge zu verhindern. Sicherheit dürfe nicht durch Datenschutz ausgebremst werden, sagte Poseck. Ein schärferes Waffenrechts, die Abschiebung ausländischer Straftäter und eine Begrenzung der irregulären Migration seien weitere Bausteine.

Zu einem notwendigen sicherheitspolitischen Gesamtpaket gehört seiner Meinung nach auch, dass der Bund die Möglichkeiten der Nachrichtendienste ausweite, um eigene Erkenntnisse zu erlangen. "Wir müssen uns unabhängiger von ausländischen Nachrichtendiensten machen", sagte der CDU-Politiker.

Die Schwerpunkte des Verfassungsschutzberichtes im Einzelnen: